母親節餐廳訂位接到手軟 百貨再祭6折送禮券、外帶享限定優惠

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母親節倒數，百貨觀察多家主題餐廳早已湧現預訂潮，不少餐廳甚至已經滿位，其中多人分享餐相當熱門，異國料理更是表現亮眼，由於正值報稅季，優惠堪稱吸客的最好手段，若訂不到位置，業者再推多種外帶聚餐組合好康，讓民眾在家也能吃好料。

Global Mall母親節檔期以來餐飲業績已成長近20％，多家主題餐廳早已湧現預訂潮，母親節當週餐廳訂位已超過8成滿，其中以中式及適合多人分享的韓式、義式餐廳最為熱門，包括開飯川食堂、蘇杭、柚子花花青春客家菜、時時香、涓豆腐、BELLINI Pasta Pasta等，訂位人數以6~8人家庭聚餐為最主要；Global Mall全台8店看準聚餐高需求，集結各式海陸大餐、異國美饌推優惠6折起，於指定餐飲櫃位刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿1500元送100元電子商品禮券。

京站統計館內主題餐廳用餐訂位數已近全滿，針對沒訂到餐廳的母親節用餐顧客，推出外帶好康，像是「開飯川食堂」母親節限定外帶套餐，推薦價3888元；「饗食天堂」經典9道菜式，含大口饗樂骨、紅酒燴牛肉、德國豬腳、山海大拼盤等加母親節蛋糕，推薦價3988元；「真珠」的真愛媽咪外帶6人套餐，推薦價3888元；5月8日至5月12日還有「Q點成金點數變現金」登場，全館單筆滿3000元扣Q點30點現抵300元。