連4次按兵不動 澳洲央行利率維持近12年高點 澳幣下跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電】澳洲央行在為期兩天的政策會議結束之後，宣布將利率維持在4.35％的近12年高水準。

在公布利率決議之後，澳幣兌美元下跌0.4％，至0.6600美元；3年期債券期貨上漲7個ticks，至96.05；10年期公債殖利率下跌7基點至4.32％。市場降低了今年再次升息的押注，先前對9月降息的43％押注，目前降至32％。

由於第一季通膨和勞動力市場未能如預期那樣降溫，所以澳洲央行並沒有如一些經濟學家預期那樣，恢復緊縮的傾向。

澳洲央行在聲明中表示：「最近的資料顯示，儘管通膨正在放緩，但速度慢於此前的預期，而且仍處於高位」，該行補充說，仍將對物價上升的風險保持警惕。央行說：「能夠確保通膨在合理時間內返回目標的利率路徑，目前仍不確定，因此董事會不排除任何可能性」。

澳洲央行在3月時放棄了明顯的緊縮傾向，並且沒有考慮升息，因為經濟放緩至爬行狀態，通膨似乎有望在2025年底回落至2％-3％的目標區間。

然而澳洲央行的最新預測顯示，通膨率預計將升至3.8％，並維持在今年底。通膨並在今年第一季達到3.6％。

第一季通膨放緩速度低於預期，凸顯出國內通膨的挑戰。而近期的勞動力市場數據顯示，勞動力正逐步的寬鬆，3月份的失業率達到3.8％。

道富全球市場（State Street Global Markets）亞太策略師Dwyfor Evans說，再次升息的討論很大程度上是由於頑固的通膨壓力，而隨著澳洲央行提高通膨預測，這種情形會持續存在。

然而有關工資成長觸頂和通膨較之前預期更長回落到目標，這些討論似乎開啟了利率不變的時期，近期內沒有降息的意願。

目前外界預計聯準會今年將降息不到2次，而今年初的降息預期約為6次。