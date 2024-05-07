日圓狂貶！巴菲特「日股投資術」曝光 法人：報酬率達415％

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日圓兌新台幣一路朝0.2位置靠近，換日圓成為全民運動，國銀日圓換匯量近期都有爆量表現，理財專家指出，這波日圓貶值讓不少人被吸引換匯，在滿手日圓還沒有出國花掉，又或是等待日圓轉強的這段期間，日圓計價日股基金的詢問度也開始升溫，不少人已經開始著手透過基金，趁機放大手中閒置日圓。

根據第一銀行統計，29日當天結購日圓存款金額高達27億日圓，為4月日平均的2.5倍，當日申購日圓現鈔為2.8億日圓，也是4月日平均的3.1倍。

華南銀行也提到，4月22日～26日，日圓現鈔銷售量約2.8億日圓，與前一周4月15～19日同期相比，總銷售量小幅衰退約7％，但29日現鈔銷售量1.5億日圓，又較前一營業日銷售量0.63億日圓大增138％；彰化銀行日圓換匯也呈現爆量，且自4月22～29日，民眾每次平均換匯高達約30萬日圓。

對於日股展望，全球最著名投資日股獲利滿滿的股神巴菲特，5月4日於波克夏股東年會再度表示，波克夏很少投資美國以外的市場，「但日本是少數例外」，再次讚揚日股投資吸引力，迄今對成果十分滿意。

法人分析，巴菲特透過發行日圓債，等於避開日圓匯率風險，直接參與日股表現，根據彭博統計，自波克夏2020年首次進軍日股以來，相關投資標的累積漲幅持續擴大，至今年4月底平均報酬率達415％，同期東證指數報酬率98％，也翻了將近1倍。 日股的驚人成長性，也讓國內法人紛紛跟進，據金管會統計，今年第一季國內金控對日本的投資餘額成長到5,875億元新高，且帳上投資收益是前十大投資市場中「最賺錢的市場」。

在這波日圓貶值潮中，國內投資人積極換匯日圓，其實能如法炮製巴菲特的日股投資術，也就是將手中日圓投入日圓級別日股基金，追求成長潛力。

今年以來至5月2日，日圓兌美元、新台幣分別貶值7.8％、3.1％，同期間日經225指數上漲14.9％；若是將時間拉長，近一年日圓兌美元、新台幣分別貶值12.4％、7.1％，日經225指數更是大漲32.1％，顯示在日圓弱勢推動日股表現下，一邊撿便宜日圓，一邊投入日股，未來當要去日本遊玩時，如日本升息是一舉兩得。

以國內最大境內日股基金元大日本龍頭企業基金為例，近期淨申購狀況表現最好的正是日圓級別，今年以來一度都來到近15％漲幅。

法人說明，日圓維持在長期相對低檔震盪，日本出口製造將持續受惠，近期日本展開財報季，若重點企業獲利持續優於市場預期，有機會帶動日經225指數獲半年線支撐後順勢彈升，目前可以積極尋找切入點，用日圓參與日股行情潛力。