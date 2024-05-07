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《國際產業》攜手台積電 傳蘋果也在開發AI伺服器晶片

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《華爾街日報》周一引述知情人士報導，蘋果正在自行開發可以在數據中心跑AI軟體的晶片。

蘋果在AI發展方面被視為落後競爭對手，對於其AI發展計畫的相關問題也似乎常避重就輕、口風甚緊。

執行長庫克上周在財報發布後的法說會上表示，過去5年蘋果在AI研發上的支出超過1,000億美元，「我們仍然非常看好蘋果在生成式AI領域的機會，而且我們也正在大舉投資」，「我們相信AI帶來變革的力量與前景，我們相信蘋果擁有在這個新時代脫穎而出的優勢，包括蘋果能無縫整合硬體、軟體和服務、蘋果擁有具突破性的晶片與領先業界的AI「神經元引擎」（Neural Engine），以及蘋果的創新技術。

《華爾街日報》周一報導，蘋果這項專案的內部代號為「Project ACDC（Apple Chips in Data Center：蘋果數據中心晶片）」，要在其伺服器基礎設施上發揮蘋果在晶片設計方面的專長。「Project ACDC」已經籌備數年，但蘋果是否公開或何時公開該項目，目前尚不得而知。

該報導亦指出，蘋果的伺服器晶片可能聚焦於AI模型的運行，也就是支援所謂的AI「推論」（inference）階段，而非支援AI模型訓練。

此外，該報導指出，在設計投產此類晶片方面，蘋果一直都是與台積電（2330）密切合作，但目前尚不確定兩家公司是否已經取得具體成果。

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