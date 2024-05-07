《電通股》併入Future完美發揮 文曄Q2營收、獲利迎爆發

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【時報記者王逸芯台北報導】文曄(3036)今日召開法說會，第一季每股賺1.57元。展望第二季，有鑑於文曄已經完成對Future併購，將開始反映在財報表現，文曄預季第二季營收將一舉衝上逾2千億元大關的歷史新高、中位數達2430億元，年成長約26.2%、年成長高達107%，單季淨利年成長更是高達191%，稅後EPS(扣除特別股股息)預估中位數約1.59元。

文曄第一季自結合併營收約為1926億元，季成長2%、年成長60%，合併營業利益約26.1億元，季成長36%、年成長32%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約15.9億元，以加權平均股數計算稅後EPS約1.57元，文曄去年第四季因為有整併Future的費用，故支出費用增加。

董事長鄭文宗表示，文曄於4月2日完成Future Electronics的收購，此次收購對文曄成功轉型為全球企業是一個具有重大意義的里程碑，兩個高度互補的業務模式相結合，強化了文曄在國際市場的領先地位，並通過充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為客戶和供應商提供更多價值。另外，Future管理團隊全數留任，文曄和Future雙方對接順利，相關人員激勵計畫也已經完成。

文曄強調，預計第二季開始會併入Future營收，現階段文曄資產負債表非常健康，足以應付併入Future所需的相關費用，未來文曄會持續降低財務槓桿和財務成本。

鄭文宗表示，受總體經濟影響，目前整體半導體需求尚未完全回升，許多產品仍在調整中，儘管亞洲庫存去化已經調整的差不多，但Future為主的歐美市場恐還需要4個季度才可以完成。目前消費型產品客戶庫存不多，但終端需求並沒有回升，故期盼下半年可以有季節性需求。

展望2024年第二季，由於第二季整季度已經納入Future，故基於1美元兌換32.3元新台幣假設，文曄預估，第二季單季營收中位數為2430億元，季成長約26.2%、年成長高達107%；合併營業利益預估中位數約42.6億元，年成長約109%；合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約20.2億元，季成長27%、年成長約191%；稅後EPS(扣除特別股股息約2.7億元)預估中位數約1.59元。

另外，文曄表示，由於Future自去年下半年開始進入庫存調整周期，故預計Future今年毛利率會低於去年。