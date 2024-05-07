《經濟》漲電價 57.2%民眾這次給過、未來呢？

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【時報記者王逸芯台北報導】電價究竟該漲還該凍，引發社會高度討論，攸關民眾口袋，《太報》委託皮爾森數據公司所做電價及能源議題的民眾態度網路調查顯示，57.2%的受訪民眾認同今年4月新的電價調漲政策，不過有高達57.3%的民眾認為台灣缺電，其中36.3%的受訪者認為台灣很缺電，另外，更有逾5成民眾不接受未來電價再漲！

《太報》委託皮爾森數據公司，針對全台灣年滿18歲以上之網路人口，從2024年4月3日至2024年4月12日進行調查，調查顯示，受訪民眾對於今年4月實施的電價調漲政策，有22.6%非常認同，34.6%認同，14.6%的人不認同，非常不認同有17.4%，10.8%沒有意見，整體認同比例是57.2%，不認同比例32%，顯示這次電價調整政策得到相當程度的支持。

至於台電為何調漲電價，調查顯示，民眾認知非常多元，25.0%受訪者認為是為了避免使用核能發電而增加的發電成本，22.1%認為是台灣電價長期低於國際平均，導致台電持續虧損。也有15.4%的人指出政府大量投資於綠色能源增加了台電的財政壓力，14.8%認為國際原料成本上漲是主因。

調查顯示，對於電價市場最需要哪些特徵(複選題)，有63.0%受訪者認為供電穩定是最重要的，其次是價格穩定（35.7%）、停電時能快速恢復供電（28.5%）及發電安全（28.0%）、發展綠能也有26.9%民眾重視。

本次調查結果也顯示，36.3%的受訪者認為台灣很缺電，只有13.6%的受訪者認為台灣電力充足且穩定，27.9%認為台灣不缺電，但偶有跳電或停電，另外，21.0%的人表示台灣需要定期限電才能維持穩定供電。其他1.3%。

多數民眾重視供電穩定，但多數認為台灣電力不充足或有跳電、停電情況，這也影響民眾對於今年電價是否要再調漲的態度，調查結果有50.4%民眾不接受再漲電價，28.3%民眾最多能接受5%以內的漲幅。10%以內漲幅（13.3%），15%以內漲幅（2.6%），最多20%以內漲幅（2.5%），20%以上（2.9%）。

調查顯示，民眾對「台電實施的各種能源計畫」認同且認為最有效的(複選題)，38.6%認同台電開發潔淨電力的計畫，如太陽能和風力發電，但核電廠維運也獲得36.8%的認同，顯示部分民眾認為核能的持續供電仍有其重要性。

電價調漲，民眾對節能家電需求大增，調查也顯示有15.5%民眾已在計畫替換現有大型家電，30.3%正在考慮並尋找相關資訊。「尚未決定，還在評估利弊」有20.3%，不同意，目前使用的家電尚可滿足需求」有23.8%，「非常不同意，考慮成本因素目前不打算替換」10.0%。

目前全台尚有逾8成住宅用戶尚未安裝智慧電表，調查顯示，不安裝的理由則集中在對智慧電表功能不夠了解（46.8%）和認為智慧電表不具省電功能（23.8%），有意願安裝但不符合台電可申請更換的資格為13.6%，擔心在訊號較差的地方安裝後，傳輸效果不佳3.0%，擔心智慧電表的使用年限較短3.0%，擔心個人詳盡的用電資訊外洩2.7%，其他7.1%。