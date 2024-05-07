潔恩科技股份有限公司喬遷 喜氣洋洋 開啟新里程

對於一家企業而言，喬遷是一項重要的決策，是對未來發展的展望與堅定的信心的體現。潔恩科技股份有限公司很高興地宣布，我們的公司即將迎來一個新的里程碑，因為我們即將搬遷到位於新竹高鐵站旁邊的新辦公室！

這次喬遷背後有著多重原因。首先，隨著我們事業版圖擴大，我們需要更大的空間來容納我們不斷壯大的團隊，以及更好的設施來支持我們的工作。其次，我們提供一個更優質、更舒適的辦公環境給我們的員工，以提高工作效率和生產力。我們相信這次喬遷也將有助於提升公司形象，進一步我鞏固們在半導體產業的領先地位。

作為一家主要經營半導體二手機台、零配件維修與銷售、技術支援以及專案改善的服務公司，我們致力於為客戶提供最優質的產品和服務。新辦公室的位置，位於新竹高鐵站旁邊，這將使我們更方便地到達北中南各科學園區，以協助客戶做有效率的服務。此外，我們與台灣大學等知名機構保持著緊密的產學合作，這將有助於提升我們在半導體相關技術上的競爭力，進一步擴大我們的市場範圍。

未來，我們的目標是除了繼續開拓原有各產品線的新客戶和深耕原有客戶外，我們還將持續尋求與同業的結盟，強化產品線的互補性。同時，我們將延續各產品線既有的成功經驗，積極開發台灣、韓國、新加坡等市場，更將全力開拓大陸市場，以實現公司在全球市場上的更進一步發展。

我們由衷感謝所有一直以來支持我們的客戶、合作夥伴和員工，正是因為你們的支持和信任，我們才能夠不斷成長和進步。讓我們攜手迎接新的挑戰，共同開啟更美好的未來！