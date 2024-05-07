大陸外交部 延長對法德義等12國免簽政策

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中國大陸外交部7日記者會上，針對記者提問，中國領導人訪法期間宣布，將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年底，大陸外交部發言人林劍表示，為進一步促進中外人員往來，中方決定延長對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡12個國家的免簽政策。

至2025年12月31日，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境，不超過15天可免辦簽證入境。