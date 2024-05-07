融程電Q1獲利創同期新高 EPS 1.7元

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工業電腦廠融程電（3416）7日公布首季財報，毛利率逾4成，單季營收、獲利雙創同期新高，EPS達1.7元，優於去年同期1.51元水準，第二季營收可望延續成長態勢。

融程電今年首季營收7億元，季增15.7％，年增11.8％，改寫同期新高紀錄，營業利益1.52億元，年增11.4％，稅前盈餘1.68億元，季增52.5％，年增22.5％，稅後純益1.33億元，季增51.6％，並較去年同期成長20.7％，同步創下歷來首季新高。

融程電表示，公司進一步幫客戶結合AI和數據運算技術，使邊緣運算持續在嵌入式物聯網（AIoT）領域發揮關鍵作用，軟硬平台整合加上搭配AI解決方案與應用，提高運算能力的底層，可以更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，為多元化的嵌入式與AIoT應用提供更強大功能。市場預期，第二季維持成長目標不變，全年毛利率維持高檔水準。

展望後市，融程電主要產品線包括強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY ＆ HMI)與強固型筆電等，將持續聚焦醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、地面控制站(GCS)應用、食品加工自動化、國防與公共安全九大快速成長產業。持續擴大營運版圖。

法人預估，融程電在多成長引擎挹注下，目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。