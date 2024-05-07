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烏首位為國捐軀奧運選手 年僅30曾奪2屆歐錦賽舉重金牌

  • 中時即時 劉詠樂
烏克蘭奧運舉重選手、2屆歐錦賽金牌得主皮列申科證實在俄烏戰爭前線上陣亡，終年30歲。（美聯社）
烏克蘭奧運舉重選手、2屆歐錦賽金牌得主皮列申科證實在俄烏戰爭前線上陣亡，終年30歲。（美聯社）

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烏克蘭奧運舉重選手、2屆歐錦賽金牌得主皮列申科（Oleksandr Pielieshenko）證實在俄烏戰爭前線上陣亡，終年30歲。這是2022年俄烏戰爭至今，首位為國捐軀的奧運選手。

皮列申科於2016年巴西里約奧運男子85公斤級賽事中排名第4，在2016年和2017年的歐洲錦標賽上獲得金牌，但他在2018年未通過藥檢被禁賽。

據英國《衛報》6日報導，烏克蘭舉重協會7日證實皮列申科死訊，指他在5日戰死沙場，協會向他的家人和所有認識他的人，表示最深切的慰問。舉重教練斯洛博迪亞尼克（Viktor Slobodianiuk）也難過地說，「戰爭帶走了我們中的最好的人，但英雄永遠不會死去。」

烏克蘭國家奧林匹克委員會指出，「從全面入侵的第1天起，皮列申科就加入了武裝部隊的行列。昨天我們收到他去世的悲傷消息。」

自俄侵烏以來，許多烏克蘭運動員放棄選手舞台，投身軍旅抵抗外敵。另一名烏克蘭奧運選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）說，目前烏克蘭約有450名職業運動選手戰死沙場。

赫拉斯克維奇說，「這些人應在我們國家發展體育事業，並過上自己的生活，但現在他們卻被殺害了。與此同時，支持戰爭的俄羅斯運動員現在正參加國際體育比賽。我不明白怎麼可能。這太瘋狂了。」

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