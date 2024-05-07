全國布農族射耳祭那瑪夏盛大登場 線上感受現場震撼

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「第21屆全國布農族射耳祭」即將在5月23日起一連3天於高雄那瑪夏區盛大登場，今日由布農部落原音舞團在四維行政中心所帶來的祈福儀式，為祭典揭開序幕，高雄市原民會主委阿布斯表示，原民會協助那瑪夏區公所推動祭典線上看，讓無法到場觀禮和觀賽的好朋友，屆時能透過網路直播感受現場的震撼。

今年由那瑪夏區主辦第21屆全國布農族射耳祭，除了有射耳祭、播種祭、除草祭、嬰兒祭、收穫祭、進倉祭、封鋤祭、立白祭、狩獵祭等祭儀展演，亦有射箭、鋸木、籃球、排球等多項傳統及現代體技能競賽，最受人期待的選手之夜更是邀請巴大雄、金禾雅、全凱傑、喬琳等著名歌手及在地舞團帶來魅力四射的演出。

此次參與鄉鎮有高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、南投縣信義鄉、南投縣仁愛鄉、花蓮縣卓溪鄉、花蓮縣萬榮鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣豐濱鄉、台東縣海端鄉、台東縣延平鄉、台東縣長濱鄉等鄉區參賽，各地布農族運動好手齊聚那瑪夏區，活動精彩可期。

高雄市長陳其邁表示，那瑪夏的家人要主辦本屆布農族奧林匹克運動賽，各鄉鎮縣市的原住民好朋友齊聚那瑪夏區維繫傳統文化、大秀運動技能，一定是大力支持、歡迎各地好朋友的到來。

市府為讓各地朋友感受那瑪夏區精彩的原住民文化及運動盛事，為此挹注500萬元經費做活動宣傳及規劃、300萬元經費改善活動場地及提升相關設備，希望全國布農族人在這3天都可以盡情享受，也歡迎市民朋友前往那瑪夏區走走，感受原住民的熱力與文化。

那瑪夏區長孔賢傑表示，全國布農盃活動現場有原民市集、販售農特產品、文創小物、原民風味美食及文化體驗區，非常歡迎民眾到那瑪夏觀賞全國布農族射耳祭活動，體驗原民文化、享用在地農產，放下城市喧囂，到那瑪夏享受休閒愉快地時光。

高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯表示，高雄今年的運動風氣鼎盛，那瑪夏區全國布農盃打響第一砲，接續還有高雄市原住民族運動會及原住民族文化健康站活力健康操的南區初賽，於6至8月間舉行，高雄的優秀選手準備好啦！