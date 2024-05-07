寬宏Q1獲利翻倍、每股賺2.2元 創同期高

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藝文展演主辦商寬宏藝術（6596）董事會今（7）日通過首季財報，受惠展演節目賣座，合併營收達6.33億元，季增54％、年增229％，創下掛牌後單季營收新高，歸屬母公司淨利7,326萬元、年增167％，每股稅後純益（EPS）2.22元，創同期高。

寬宏演出活動，主要受惠英國巨星紅髮艾德世界巡迴演唱會、鄭中基台北小巨蛋演唱會2場，藍人樂團巡迴台中、高雄、台北15場、詹雅雯北、高雙巨蛋演唱會，及民歌49高峰會台北小巨蛋一場；展覽則有台北科教館之《NAKED FLOWERS花之舞光影》、台北藝術表演中心戶外廣場之《侏儸紀恐龍雪世界》、高雄科工館之《光影魔法美術館》、高雄科工館之《卡娜赫拉的小動物-荒唐世界博物館》。

寬宏第一季各展演節目賣座佳，營業毛利1.51億元，毛利率維持在24％，營業淨利近8,884萬元。

展望後市，第二季營運動能以音樂劇為主，首度來台之四大名劇《西貢小姐》將於5月底開始巡演，6、7月台中、高雄接著登場，台北7月加場演出，總計全省將巡迴34場，預計貢獻6、7月營收。另外，還有原子邦妮北流演唱會一場、周蕙北流演唱會一場、WILD WILD韓國猛男秀北高10場、Big Bang成員姜大聲TICC演唱會一場、台北Legacy李翊君、蕭煌奇、品冠、賴晏駒、蔡恩雨、韓菲、具俊曄演出共7場、小男孩樂團Zepp演唱會1場。

第三季活動規畫多元，暑期三檔展覽計有台北科教館《侏羅紀-恐龍光影展》、高雄駁二《冰雪祭-白色童話展》、台中文資園區《殭展》；演出有已完售的鄭中基高雄巨蛋演唱會2場、林志炫台北小巨蛋演唱會1場、音樂劇媽媽咪呀國家戲劇院7場，今年營運穩健樂觀。