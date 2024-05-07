2024年「愛屏東購好物」屏東物產展 在高雄大樂購物中心熱鬧開展

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「愛屏東購好物」屏東物產展活動，即日起至16日在高雄大樂購物中心熱鬧開展。開幕式記者會中，屏東縣工策會副總幹事張菽蓁、大樂購物中心店長曾澤堅、屏東縣榮譽指導員協進會秘書長巴永泰及參展業者對這次母親節檔期都深具信心。

屏東縣工商發展投資策進會(簡稱屏東縣工策會)表示，連續六年到大樂舉辦屏東好物展，年年破紀錄創佳績。今(113)年有來自屏東縣市共22家業者參展，期待透過屏東物產展將眾多優質農漁畜產品、特色伴手禮及在地美食，推薦給高雄地區的市民朋友。

屏東縣工策會指出，今年22家業者包括「嚴選伴手禮」、「特色老店」及「優質農畜產與海鮮」等都是精選好物。謝謝大樂購物中心曾澤堅店長提供母親節檔期及明亮通透的百坪展場，同時也配合推出買三千送三百優惠方案，讓來自屏東各鄉鎮市豐富、多元的農漁畜牧物產可以呈列展售，不僅行銷更提升知名度；大樂購物中心也謝謝屏東縣政府的配合與支持，讓大高雄地區的消費者方便採購並認識屏東好物，也提供大樂購物中心長期採購的品項，嘉惠消費者。

高雄大樂購物中心深根地方多年，培養出眾多的消費客群，看準屏東縣農漁畜產品具有優質品質與強大的吸客力，今年已是第六年邀請屏東縣工商發展投資策進會共同主辦屏東物產展「愛屏東購好物」，即日起至十六日止，展售期間大樂推出具有屏東特色的商品滿額禮；現場還有「愛屏轉轉樂」活動等您來同樂。

16家連續參展業者有: 專門販售台灣本土六堆黑豬的「東寶黑豬肉棧」、傳承百年的「義香食品」芝麻醬、麻油系列、「鍾家客家食堂」的正宗萬巒豬腳及客家美食、三代祖傳名店「黎記冰糖醬鴨」風味料理、「大埔良作」的老醋酵素及果乾等、「耕心好物商行」的醱酵液、「大花農場」玫瑰花精露與面膜等系列產品、「香腸世家」的飛魚卵香腸、四川麻辣香腸等風味香腸、「雲山農園」的肉桂茶飲與左手香露、「天菊農場」自然農法花茶系列、「噠噠蜂蜜」的龍眼蜜及荔枝蜜、「台灣農健康」的紅黑棗與枸杞等、「樸作良食」的松子蘿勒醬與聖羅勒茶、「活石生活」的紫檀木餐具組、「青檸運銷合作社」的青檸貼布與青檸膏、「雙木林水產」的產地急速冷凍的泰國蝦與泰蝦餛飩。

初登場的六家業者分別是，「東大興漁品」帶來當季限量黑鮪魚魚鬆禮盒(限量2,000組)、櫻花蝦及魚鬆小丸子零嘴、「戎的魚店」帶來超值鮮魚禮盒及富含天然膠原蛋白的魚鱗凍、「丹醇研選」推出產地直送鮮奶、優格及高纖燕麥脆片、「復脈園」推出手作鮮果冰淇淋、「日生元」帶來各式嚴選穀物、還有「芭樂主子與辣小妹」帶來產地直送的珍珠芭樂、紅寶石芭樂、粉紅色火龍果及自製辣椒醬，業者們蓄勢待發期待將屏東好物推薦給高雄市民朋友們，讓大家有機會更深入認識屏東的優質農特產品。