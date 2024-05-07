《日股》日經衝上3周新高 東京威力科創大漲5.2%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本股市在周二上揚，主要是由於美國降息預期增強，投資人趨向樂觀，此外，科技股表現強勁。

周二日經225指數收盤大漲599.03點或1.57%，為38835.10點，創下4月15日以來的最高收盤水準。東證一部指數升17.69點或0.65%，為2746.22點。

市場預期聯準會今年降息的可能性提高，為美國股市注入新動能。此前上周五公布的非農就業報告顯示，增長速度放緩，表現遜於預期，該數據進一步刺激了市場買盤。

該利多消息也激勵日本股市出現普遍的上漲，225檔成分股中有152檔上漲。

此前蘋果公布樂觀營收業績。日本投資人在長假歸來之後，週二復市，立即追蹤華爾街的上漲，其中科技股的上揚，大力地推動大盤走高。

日本股市在上周五和周一因假期而休市。

野村證券首席總體策略師Naka Matsuzawa說，在市場對2024年不會降息的擔憂日益加深，日經指數出現了一些「舒壓性的反彈」。不過他補充稱，隨著市場參與者和央行官員觀望即將發布的數據，以證實聯準會降息的說法，一些波動可能仍會出現。

在個股表現方面，東京威力科創大漲5.2%，為日經指數貢獻179.47點。晶片相關公司迪思科(Disco)大漲近9%，為漲幅最大的個股。晶片封測設備廠愛德萬測試也上漲2.3%。

專注於AI新創投資的軟銀集團大漲3.7%，稍早該公司宣布領投AI新創Wayve逾10億美元。

除了科技股，優衣庫母公司、權值股迅銷(Fast Retailing)大漲3.2%，為日經貢獻126點。

在下跌股票方面，索尼和製藥公司第一三共分別跌2.9%和3.2%。