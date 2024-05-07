第4次碳費審議會將模擬各費率影響 恐難在5／20前召開

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環境部今日召開第3次碳費費率審議會，仍未討論實質碳費費率，但環境部表示，委員意見逐步收斂，將委託中華經濟研究院針對各種費率模擬減量效果、CPI影響，並在第4次碳費審議會提出，但因模擬分析需要時間，5月20日前召開有困難。

環境部7日舉辦第3次碳費費率審議會，向委員報告碳費相關3項子法草案及韓國、日本與新加坡執行碳定價背景及實施情形，此次會議共17名委員出席。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，日本課徵「地球溫暖化對策稅」，每噸課徵280日圓（約台幣59元），新加坡、韓國則針對排碳大戶課徵碳稅，整體排放量卻呈現緩步成長，不過兩國實施時間不長，需再觀察。

黃偉鳴強調，環境部針對提出自主減量計畫事業給予優惠費率，就是希望產業減量，且適用0.2的「碳洩漏風險係數值」前提也是要提出自主減量計畫，如果沒有完成計畫，會被追繳碳費，委員聽過說明後，已大致理解設計理念。

但他轉述，有委員認為，自主減量計畫設定的指定目標嚴格，產業辦不到，也有委員表示，針對提出自主減量目標事業給予優惠費率，是國際上少見的做法，如果成功實施，有助於促使產業減碳。

另外，黃偉鳴提到，各委員針對費率上路時間點有不同意見，有委員認為費率再低，應盡快實施碳費，但也有委員支持徵收高費率，還有委員強調，碳費徵收務必多聽取產業界意見。

黃偉鳴表示，在委員瞭解國外碳定價實施情況、國內子法後，意見已開始收斂，委員最後要求國內碳定價模擬情境，環境部將委託中華經濟研究院針對各種費率模擬減量效果、CPI影響，並在第4次碳費審議會提出，但能否在5月20日前召開？黃偉鳴坦言，因模擬情境需要時間，有難度。