缺工影響大 業界祭5萬薪資搶高中職人才

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業界缺工問題越來越嚴峻，企業開始祭出高薪向高中職搶人才。台積電慈善基金會與104人力銀行將5月下旬舉辦2024高中職人才就業媒合x職涯探索博覽會，有企業已準備4.5萬～5萬元薪資，搶奪稀缺的技術人才。

台積電慈善基金會與104人力銀行將在5月18日、25日分別在高雄、台南舉辦高中職人才就業媒合博覽會，吸引超過百家企業帶著2,000筆職缺參與，其中長華科技CNC車／銑床技術員月薪可達4.5萬、高都汽車引擎技術員月薪上看5萬。

104人力銀行表示，觀察薪資行情，高中職畢業，從事操作／技術／維修類2024年薪資中位數3.4萬。從總體就業環境觀察，也能發現當前技職人才越來越搶手的狀況。

104人力銀行指出，近五年薪資中位數成長17.6％，而在不可或缺專業技術、相關人才稀缺下，操作／技術／維修類人才近五年薪資中位數成長20％至3.6萬元最高。餐飲／旅遊／美容美髮類人才則在民生消費業近年大爆發下，近五年薪資中位數同樣成長20％。

再細分其中職業，近五年薪資中位數以汽車／機車技術維修人員、銑床人員、西餐廚師增幅逾25％最多。104人力銀行表示，就算在當前AI浪潮下，操作／技術維修的專業技術、餐飲／旅遊／美容美髮類與人互動的人情味，難被取代薪水持續墊高可期。