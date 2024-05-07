柯文哲留下爛攤子＋1 議員斥：校園跟社福機構難融合

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台北市7日召開教育委員會，針對北市高齡校舍改建EOD政策推動，議員表示前台北市長柯文哲留下一堆爛攤子，為了達成5萬戶社宅目標，到處想方設法找地方蓋，導致學校被迫要跟不同性質的場域做結合，教育局表示，校舍改建原則是不影響教學使用為首要任務。

柯文哲於任內推動EOD概念，北市高齡校舍改建以不影響教學使用及師生安全前提下，評估導入社區需求，包含長照、日照、社宅、托嬰中心、停車場等公共設施，國民黨北市議員吳世正指出，柯市長任期蓋不到1萬戶，腦筋卻動到校園內，把許多公共設施放進校園，但社福機構需要安靜的生活環境，學校下課時間會吵鬧聲，性質不同卻硬要湊一起。

國民黨台北市議員李芳儒指出，校舍改建基本就要3年以上，國中生只讀三年就畢業了，人都流出去學校如何招生，不該去做與學校不相干的事情，學校為緊急避難區域，要為未來做打算，不該為了配合公共設施延長校舍建設時間，甚至應該預留空間，不是只看現在。教育局長湯志民表示，會加速審議過程並爭取更多經費。

湯志民表示，校舍改建原則是不影響教學使用，以師生安全為主導入社區需要，改建經費平均每年40億，整個規畫案都是以教學為主體，早期EOD學校公共設施以停車場為主體，之後才加入托嬰、日照、長照等需要，另議員提及北市誠正國中期程，教育局工程及財產科長黃一正表示，目前已規畫完畢，新校舍預計2027年啟用。