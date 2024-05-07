大田Q1每股賺1.17元 首度前進越南設廠迎新單

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大田（8924）今年第一季營收，雖然比去年同期年減22.92％，但因美元定存利息的業外收益助攻、以及匯損縮小，第一季每股稅後純益1.17元，幾乎與去年第一季的1.18元相同，為了配合客戶需求，迎接更多訂單，大田除了既有的大陸江西廠，董事會7日也通過前進越南，分期投資設廠，大田越南廠第一期規劃月產能約10萬支，約為江西大田廠60萬支的17％左右，希望明年初即可開始量產。

大田董事會7日通過113年第一季合併財報，第一季營收10.02億元，比去年同期的13億元，年減22.92％，本期淨利9,804萬元，換算每股稅後盈餘1.17元，只比去年第一季的1.18元，少約0.85％。

大田表示，第一季的獲利表現，跟去年第一季相差無幾，主要是去年第一季台幣兌換美元的匯兌損失達2152萬元，第一季已縮小到722萬元，而今年第一季的美元定存利息3754萬元，產生的業外收益挹注。

發言人鍾政義指出，大田7日董事會同時通過越南廠投資案，設廠地址在越南

平陽省寶鵬工業區，工廠面積6.1萬平方公尺（約18,452坪），越南公司成之之後，立即啟動建廠房，希望以最快的速度來興建，爭取明年初投產。

他說，大田越南廠預估月產能達10萬支，目前的大田江西贛州廠，月產約60萬支，越南廠第一期未來量產之後，可望增加17％左右的產能。