《金融》標普500連5紅拉回找買點 產業配置這樣選

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【時報記者任珮云台北報導】美股多頭行情轉弱？永豐金證券分析指出，長期統計顯示，美股標普500指數連續上漲五個月的強勢表現過去曾發生11次，當年度第二季至年底的上漲機率高達100%，平均漲幅達11.9%。根據歷史經驗，今年美股上漲勝率較高，若第二季遭遇股價修正，則有望成為中長期布局的良機。

永豐金證券指出，受到人工智慧題材推動，自去年11月以來，標普500指數持續上升，直至今年3月連續五個月實現漲勢。然而，美股近期回檔的主要原因包括：投資者心態轉為謹慎、伊朗衝突、美國通膨超預期、聯邦儲備局重新收緊政策以及美國公債殖利率上升。隨著財報季節展開，個股的財報也對整體市場表現產生影響。

美股自去年11月至今年3月連續五個月收紅。根據永豐金證券的統計分析，2013年標普500指數曾呈現相似走勢，連續五個月上漲後出現回檔，但當年度隨後的4月至12月上漲了17.8%，顯示在休整後多頭依然強勁。

回溯至1950年起，同樣出現連續上漲五個月的強勢表現共有11次，當年度第二季上漲機率為63.6%，平均漲幅為2.9%。而第二季至年底的上漲機率則達到100%，平均漲幅高達11.9%。

對於美股修正，投資者可以選擇進行長期布局。永豐金證券表示，透過複委託投資大盤相關的交易所交易基金（ETF）是一種輕鬆的方式。美股的三大指數包括標普500指數、納斯達克綜合指數和道瓊工業平均指數，都有相應的知名ETF可供選擇。此外，投資者也可以通過選擇個股進行小額投資，或從豐存股中進行選擇，以便參與美股市場。

此外，投資者還可以進行產業配置。永豐金證券指出，2013年各產業的漲幅排名依次為非必需消費品、醫療保健、工業和金融，其年度漲幅均優於整體市場。醫療保健和資訊技術兩個行業連續兩年進入漲幅前五名。今年至今，非必需消費品和醫療保健的表現均落後於整體市場，但若資金流動情況發生變化，有可能逆勢上揚。而資訊技術由於具有創新能力，過去的利潤表現優於其他行業，因此，如果最近出現修正，可以考慮加入配置。