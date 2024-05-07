《電零組》健鼎Q1每股賺3.5元 估Q2贏Q1

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【時報記者張漢綺台北報導】健鼎科技(3044)公布第1季財報，單季稅後盈餘為18.4億元，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.5元，隨著景氣持續復甦，健鼎科技預估，第2季可望優於第1季，公司將持續往高階及高層板產品發展，希望伺服器、汽車及記憶體產品佔營收比重可達70%。

健鼎科技第1季合併營收152.85億元，營業毛利33.58億元，單季合併毛利率21.97%，較上季僅略低0.26個百分點，營業利益21.38億元，稅前盈餘24.74億元，稅後盈餘18.4億元，為歷年同期新高，以目前股本52.56億元計算，單季每股盈餘3.5元。

健鼎科技表示，第1季毛利率略低於上季，主要是因農曆春節長假效應，人力成本提高，且第1季人民幣與美元相較上季平均升值0.55%，影響毛利減少約0.18%，至於營運折舊佔營收比例上季從8.2%降至7.61%，致使毛利增加約0.59%。

健鼎4月合併營收約54.48億元，月增6.8%，年成長約22.7%，為歷年同月新高，累計前4月合併營收為207.33億元，較去年同期186.69億元成長約11%。

健鼎董事會擬分派每股現金股利7.5元，提升股息發放率至65%。

展望第2季，健鼎表示，隨著景氣持續復甦，營收及獲利應可維持正向，第2季營運將優於第1季，公司成長動能仍以伺服器、汽車及HDI產品為目標，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。