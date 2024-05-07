MaiCoin集團資產儲備及錢包管理查核結果 出爐

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MaiCoin數位資產買賣平台與MAX數位資產交易所（MaiCoin集團）於7日發布由國富浩華聯合會計師事務所查核之「評估資產儲備狀況及了解錢包管理政策」報告，查核結果為MaiCoin集團溫、熱錢包使用多重簽章程序去確認及發送單筆交易；使用M of N管理程序去復原M個分片成為冷錢包私鑰，每個分片存於不同地點、人；在今年3月1日0時0分（世界協調時間＋8）MaiCoin集團資產大於負債。

本次查核程序為：MaiCoin集團管理階層可取得資產儲備（含法幣與加密貨幣之資產與負債）之範圍清單；了解 MaiCoin集團冷、溫、熱錢包之審核流程；MaiCoin集團提供各加密貨幣錢包地址，在受監視狀況下隨機指定錢包移轉特定金額、於特定時點；透過區塊鏈瀏覽器或第三方應用程式介面，確認加密貨幣錢包餘額（名目數量之加密貨幣）；透過MaiCoin集團應用程式介面取得客戶存放加密貨幣與法幣資產之明細清單；透過銀行借款合約、銀行對帳單、銀行函證，確認法幣資產、借款餘額。

其查核結果如下：

●瞭解MaiCoin集團溫、熱錢包使用多重簽章程序去確認及發送單筆交易。

●瞭解MaiCoin集團使用M of N管理程序去復原M個分片成為冷錢包私鑰，每個 分片存於不同地點、人。

●在2024年3月1日0時0分（世界協調時間＋8）MaiCoin集團資產大於負債。

MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉表示：「MaiCoin集團一路走來一直將保護用戶資金安全視為首要任務，無論是加強資安防護等級、升級錢包保管技術或落實嚴謹的風控機制等，包含公司與全體員工都無法獨自轉移公司與用戶資產、信託保管用戶全額法幣資產、至少維持1：1的加密貨幣與儲備金比率等，都是我們堅守且實現對用戶的承諾。」