AES-KY首季EPS 5.41元 力拚擴大市占

AES-KY (6781) 公布第一季財報，合併營收為23.07億元，稅前盈餘5.85億元，稅後純益4.62億元，每股純益5.41元。
AES-KY第一季單季合併營收23.07億元，年減率21.01％，營業毛利8.9億元，年減率18.97，稅後純益4.62億元，較去年同期減少24.77％，每股純益5.41元。
展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
AES-KY (6781) 公布第一季財報，合併營收為23.07億元，稅前盈餘5.85億元，稅後純益4.62億元，每股純益5.41元。
AES-KY第一季單季合併營收23.07億元，年減率21.01％，營業毛利8.9億元，年減率18.97，稅後純益4.62億元，較去年同期減少24.77％，每股純益5.41元。
展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能
您可能感興趣的話題
留言討論
熱門新聞 TOP 3more
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。