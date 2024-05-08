2024陸劇》宋茜、周渝民主演《另一種藍》5看點

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陸劇《另一種藍》由宋茜、周渝民領銜主演！

都市情感劇《另一種藍》即將開播，由李昂執導，宋茜、周渝民領銜主演，故事從老一輩陶瓷手藝人與年輕傳承人之間所展開，描繪從城市華彩的浮光掠影到悠然的慢生活小家鄉，看男女主角兩人如何在逆境中勇敢對決迎接新挑戰，該劇於2024年5月8日LINE TV同步播出。

北漂青年重拾自我人生，相約瓷器小鎮

《另一種藍》不再聚焦大城市的都市愛情線，而是將目光移至純樸的家鄉，故事圍繞著陳小滿（宋茜 飾）所展開，她在大城市中打拼奮鬥、省吃儉用卻因遇到種種困難後重返故鄉，此時，原先陳小滿的上司柯巖（周渝民 飾）也遭遇前所未有的挫敗前往景德鎮，兩人再次相遇，在追求事業與愛情的過程中，共同振興傳統瓷器產業。

傳承文化遺產為背景，全新角度開啟創業故事

《另一種藍》前導預告展現古樸的建築、壯麗的瓷器，以傳承文化遺產為背景，各式各樣的瓷器映入眼簾，全劇圍繞著瓷器文化與匠人精神展開。面對家族陶瓷的經營，看新一代的返鄉傳承者如何破局，並在守住傳統文化的同時跟上時代步伐。

並肩作戰的最佳伴侶，宋茜飾演陳小滿

宋茜轉戰都市劇路線後，為觀眾帶來了不同的職場形象，而這次在《另一種藍》中首次接觸瓷器領域，挑戰不同以往的角色，代表著更普遍的現代女性群體，在故鄉迷茫尋找自我的過程中，展現出堅毅和勇氣。

回鄉偶遇再次重逢，周渝民飾演柯巖

時隔多年周渝民再次接演都市劇，當年《流星花園》中的憂鬱男子花澤類獲得眾人喜愛，在不同題材影視作品沈澱過後，接演柯巖一角色，豐富的演技與對角色的深入理解反差感滿滿，讓人充滿期待。

《另一種藍》：開播日期、平台

開播日期：5/8

平台：LINE TV

集數：共36集

參與演員：宋茜｜周渝民｜劉敏濤｜劉暢｜朱顏曼滋

作者／Zoe Zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。