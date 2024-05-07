石化旺季、歲休支撐 台塑四寶5月、Q2營運添力續揚

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電子、石化需求逐步回穩、增溫，台塑四寶營運動能持續改善、提振。台塑四寶認為，國際預測機構紛紛上修今年全球經濟成長預測，美國經濟復甦，大陸第一季GDP優於預期，刺激經濟政策有利石化產品需求增長。尤其，印度成為全球石化產品需求最穩健成長的市場，搭配石化旺季、歲休支撐，5月、Q2營運添力續揚。

台塑（1301）預期5月及6月營收均可高於4月，第二季營業額將比第一季成長。南亞（1303）透露，5月起業績將會有較大幅度的提升，電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收均成長，第二季營收較第一季增加。

台化（1326）指出，3、4月是旺季，但因產能過剩，經濟成長不夠，壓抑著市場，導致所謂「金三銀四」感覺不夠明顯，而旺季是實實在在存在的。3、4月營收優於預期，期待5月也一樣；芳香烴、公用是主要獲利項目，苯酚、塑膠(ABS外)可能脫離赤字，SM、ABS、耐隆將有所改善。

對於油價走勢看法，台塑化（6505）表示，近期油價下跌後，市場認為6／1 OPEC部長級會議可能決定延長減產至今年底，且逐步進入夏季用油旺季，IEA預期第三季需求較第二季增加90萬桶／日，加上以色列難以同意哈馬斯重新掌權的停戰條件，地緣政治風險仍存在，提供油價下檔支撐。

台塑董事長林健男認為，大陸為近期逐步鬆綁限購政策，加上推動房市「以舊換新」，有助亞洲石化原料需求及行情。印度政府積極建設道路、碼頭及飲用水改善等公共工程，同時興建廠房及鄉村城鎮化住宅，對PVC、AE及AN等石化產品需求遽增。

依IMF預估，今年印度GDP成長6.8％，將帶動石化產品需求增加；惟印度為保護其國內石化產業，自去年起提出印度標準局(BIS)品質認證，為協助印度政府推動基礎建設對石化產品的需求，台塑多項產品已取得認證。

南亞董事長吳嘉昭指出，網通、低軌衛星及半導體等應用領域訂單增加，且銅價上漲，可望帶動電子材料價、量齊揚。加上大陸推出家電換新政策，刺激消費性產品銷售動能，客戶補庫需求轉向積極，推升電子材料、載板等業績增溫。環氧樹脂也因複合材料、電子封裝及CCL應用需求好轉，差異化產品銷量亦逐月提高。

化工產品EG因下游聚酯開動率維持高檔，需求有所支撐。可塑劑續推環保型DOTP，拓展中南美、非洲及葡萄牙等全球市場。第二季2EH產線定檢結束，恢復全產全銷，寧波丙二酚全能運轉，爭取日、韓等地區客戶長期合約訂單，交運量提升。

第二季進入瓶用粒旺季，加上成功推廣回收粒外銷日本，及美國客戶擴大回收瓶用粒採購量，聚酯營收看增。塑膠加工製品第二季進入工程施工旺季，綠能、公共工程建設用料需求增加，加上工商業活動持續復甦，帶動消費、餐飲、家電等需求，營收穩定成長。

台化董事長洪福源強調，總體經濟的形勢沒有太多的變化，美國就業、通膨依然，降息期程往後延，歐洲似乎轉好但也膠著，大陸經濟困境仍在，但各級政府拚全力改善經濟動力可看得到，因應對策不爭取全產全銷，避開紅海巿場，做精做廣。5月希望能抓住旺季延後的尾巴，也希望能把握好大陸汰舊換新的浪頭。第二季售量、售價皆增加，營收會優於第一季。