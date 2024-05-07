鮮活果汁4月備貨增 營收月增逾8成

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受惠夏季手搖飲市場蓬勃啟動，茶飲原料廠鮮活果汁-KY(1256）7日公布4月營收4.39億元，較上月增長80.91％，年減8.11％，累計前4月合併營收達13.10億元 年增率0.52％。

鮮活指出，主要係因4月隨著天氣逐漸轉暖，新茶飲客戶開始上新季節性水果茶產品，原物料需求增加，同時，新茶飲客戶為因應中國大陸五一假期，提前啟動備貨方案，帶動營收較上月增長80.91％，惟中國大陸因內需消費降級，以致4月合併營收較去年同期減少8.11％。

由於中國大陸新茶飲市場的消費者需求呈現多元化與個性化發展趨勢，消費者對飲品品質、口感、原料新鮮度的要求不斷提高，對健康、環保、社交屬性等附加價值愈發重視，惟中國大陸疫後整體經濟復甦趨緩，消費降級所致，追求性價比高的消費品，致鮮活整體單月營收較去年同期減少。

面對大陸內需消費市場挑戰，作為原料生產企業，在當前消費趨勢下，能及時調整產品策略和生產計劃，以應對大陸新茶飲市場；展望第二季，隨著夏季的臨近，氣溫逐步升高，消費者對於清涼飲品的需求提升，新茶飲品牌亦推出季節性產品，其中水果茶比例相較第一季預計會有所增加，目前鮮活擁有昆山、天津、廣東與廣西等四座廠合計年產能15.5萬噸，仍保持市場領先地位。