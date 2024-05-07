騙愈多關愈久！政院9日拍板打詐專法 業者配合可免責

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行政院會周四（9日）擬四法齊送，通過「打詐專法」交立法院審議。行政院政委羅秉成透露，除了給更多執法工具，還會給予協助下架的業者免責條款；並加重詐騙刑責，「騙的愈多關的愈久」。

羅秉成接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪的內容，在7日下午搶先曝光。羅秉成說，隨著打詐腳步加速與進階，「打詐專法」將同步修正打詐新四法：詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法，並配合配合明年頒布「打詐行動綱領2.0」，若國會支持勢必能降低詐騙危害。

羅秉成說，台灣可以說是全世界首先去推動這種法律的國家，打詐專法會給執法單位更多法律工具；並讓上游業者有防詐的責任跟義務，同時給它避風港跟免責條款，他說明，當業者接獲通知要下架投資廣告就配合，責任由國家扛，這叫「避風港條款」或是「安全港」條款。

羅秉成也說，當要調客戶資料，業者需提供很多資料時候，會怕簽了保密契約，有洩密責任，這部分只要配合政府，就會免責。

羅秉成說，讓金融、電信、網路平台業者，從在各自業務要擔負責任，提高為法律責任，畢竟業者對社會、大眾都有「善良管理人」注意義務。只要在適度要求下配合，就不會讓業者有後顧之憂。

懲詐部分，羅秉成說，目前鉅額的加重罪，是1年以上7年以下，未來巨額詐欺，是3年起跳，最重關到十年，「騙的愈多關的愈久」；如果三人去做詐騙集團，還會加重期刑2分之1。

此外，羅秉成說，假釋引入「三振條款」，初犯通常是2分之1就出來，但如果是詐騙集團，要3分之2才能假釋，累犯要4分之3，犯三次還不得假釋 。

羅秉成說，打詐專法一加三當中，「科技偵查及保障法」將在法律明文規定可使用科技偵查；其次，「通訊保障及監察法」將修正「網路流量紀錄」，現在歹徒已經不再使用電話，電話不僅要收費、還會監聽，都已改用通訊軟體，但網路會走電信，也會有流量紀錄、IP位置，SIM卡就如同通聯紀錄一樣，可以追蹤犯罪足跡，這類模式，已有國家在運用，但需要行政建制經費；另考量虛擬貨幣很嚴重，在「洗錢防制法」裡面有特別規定納管。

羅秉成說，這次會採「包裹立法」、「新四法齊進」，打詐的法治進階、打詐的腳步加速，就有機會在明年配合打詐行動綱領2.0升級版。為此，政府預計今年下半年開始規劃，法律加上技術，大家都支持的話，會讓打詐的危害減輕。

羅秉成坦言，打詐過去有些許成效，但不能自足，還沒有控制下來，希望可以給足夠的法律工具、預算、人力。他說，打詐行動綱領1.5版投入10億元預算，已經幫人民守住百億的錢，希望國會的生態不要影響大家共同關注的法案，打詐是民意。