《觀光股》雅茗-KY今年營運返正軌 射5箭衝刺成長動能

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)今日應邀召開法說，隨著營運結構改善、走出虧損陰霾，集團預期2024年本業營運將穩步回升，並在3大碁石下訂定5大成長支柱策略，鎖定美國及海外市場加速展店、衝刺成長動能，力拚全年穩定獲利、營運重返正軌。

雅茗-KY 2024年首季合併營收1.29億元，季減15.49％、年減28.02％，為歷年新低。不過，營業利益329.7萬元、終結連11季虧、創近3年高。配合業外收益創0.94億元新高助攻，使歸屬母公司稅後淨利0.95億元、每股盈餘3.69元，終止連7虧、衝上歷史新高。

雅茗-KY今年邀請曾任皇冠集團總經理的江錫毅出任集團總經理，盼借重其跨國企業管理與國際營運發展實務經驗，帶領集團開拓新局。雅茗新經營團隊今年訂定餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈、投資併購等5大未來成長支柱。

雅茗-KY坦言，中國大陸市況目前仍處於低谷築底期，分拆轉型後以授權模式重新出發，維持3成股權待市況復甦。同時，集團持續深耕美國及海外市場，「快樂檸檬」以「全球茶飲最佳創業平台」新定位再前進，並持續尋找併購目標擴大集團營運範疇與規模。

餐飲科技方面，雅茗-KY透過數位化AI賦能實現大規模客製化，打造一站式智能飲品解決方案，解決全球缺工缺料困境。「快樂檸檬」新智能門市除有新品牌IP及視覺外，並將導入AI＋智能化茶飲設備，節省人力並提升單店營運效能，目前已有多國代理商有興趣引進採用。

其次，雅茗-KY持續拓展多元商業渠道，增加品牌聲量與銷量。江錫毅指出，「快樂檸檬」歷經近年耕耘，在美國已「從0到1」站穩根基，但後續要「從1到100」還要努力，並指出若能搶進教會、學校、球場3管道，就能真的進入美國民眾的日常生活。

對此，「快樂檸檬」預期8月底將進駐美國拉斯維加斯的T-Mobile Arena運動／演唱會場館設立直營門市，並將成為T-Mobile Arena重要合作夥伴。雅茗-KY指出，該場館可容納2萬人、每年舉辦130～140場活動，有助提升全美品牌知名度及加盟業務推廣。

江錫毅表示，「快樂檸檬」將以美國、歐洲、澳洲市場為展店重心，其中美國目前門市達130～140家，今年目標新展20～30家，法國預計新展2家、澳洲的雪梨和墨爾本亦預計各展1家，英國亦將有布局。目前也與中東、非洲國家接觸，作為下一波布局市場。

整體而言，雅茗-KY在成長、營運、合盟3大成長碁石下，茶飲本業將擴大「快樂檸檬」全球布局，以多元商業渠道模式加速展店，並持續布建全球供應鏈平台，同時發展餐飲合盟平台，投資併購協助海外事業發展，預期在3大碁石支撐下，營運可望逐步重返正軌。