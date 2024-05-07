北市擴大HPV疫苗接種對象 1萬名國中男生將受惠

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為提升青少年健康降低未來罹病風險，台北市長蔣萬安表示，根據世界衛生組織（WHO）的建議，北市率全國之先，宣布自2024年9月1日起，開放國中青少年男性施打HPV疫苗，此次增加1600萬的預算，預計有1萬名國中男生受惠。將由台北市立聯合醫院及特約醫療院所專業團隊在校提供國中生兩性共同接種疫苗服務，以便利學生就學期間完成接種。

WHO倡議90％女性於15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象，台北市配合衛福部國健署國中女生接種政策達成階段性目標，考量HPV感染所衍生癌症不分性別，為提升青少年健康降低未來罹病風險，北市首度開放國中男生接種HPV，台北市衛生局長陳彥元表示，衛生局2024年5月起媒合專業講師巡迴國中校園，進行疫苗預防接種重要性與疫苗安全性教育課程。

國立台灣大學醫學院附設醫院副院長婁培人表示，因病毒特性男性受感染後較難清除病毒，女性尚可由子宮頸抹片檢查，早期發現治療，惟男性無常規檢查不易發現，而最有效的預防感染方式是接種HPV疫苗，在青少年階段是接種黃金期可達最大保護效果。

陳彥元表示，衛生局5月起媒合專業講師巡迴國中校園，進行疫苗預防接種重要性與疫苗安全性教育課程，並結合校園親生溝通管道，提供家長疫苗手冊與接種同意書，經家長與學生簽署同意書後，由校園設站服務醫師提供健康評估及協助疫苗接種，因故無法在校接種學生，可持「補接種通知單」至北市113家醫療院所HPV疫苗特約醫療院所預約補接種服務。