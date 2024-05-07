前往主要內容
工商時報LOGO

北市擴大HPV疫苗接種對象 1萬名國中男生將受惠

  • 中時即時 劉瑋晴 陳俊吉
台北市率全國之先，宣布自9月1日起，開放國中青少年男性施打HPV疫苗，台北市長蔣萬安表示，預計有1萬名國中男生受惠。（台北市政府提供／劉瑋晴台北傳真）
台北市率全國之先，宣布自9月1日起，開放國中青少年男性施打HPV疫苗，台北市長蔣萬安表示，預計有1萬名國中男生受惠。（台北市政府提供／劉瑋晴台北傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為提升青少年健康降低未來罹病風險，台北市長蔣萬安表示，根據世界衛生組織（WHO）的建議，北市率全國之先，宣布自2024年9月1日起，開放國中青少年男性施打HPV疫苗，此次增加1600萬的預算，預計有1萬名國中男生受惠。將由台北市立聯合醫院及特約醫療院所專業團隊在校提供國中生兩性共同接種疫苗服務，以便利學生就學期間完成接種。

WHO倡議90％女性於15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象，台北市配合衛福部國健署國中女生接種政策達成階段性目標，考量HPV感染所衍生癌症不分性別，為提升青少年健康降低未來罹病風險，北市首度開放國中男生接種HPV，台北市衛生局長陳彥元表示，衛生局2024年5月起媒合專業講師巡迴國中校園，進行疫苗預防接種重要性與疫苗安全性教育課程。

國立台灣大學醫學院附設醫院副院長婁培人表示，因病毒特性男性受感染後較難清除病毒，女性尚可由子宮頸抹片檢查，早期發現治療，惟男性無常規檢查不易發現，而最有效的預防感染方式是接種HPV疫苗，在青少年階段是接種黃金期可達最大保護效果。

陳彥元表示，衛生局5月起媒合專業講師巡迴國中校園，進行疫苗預防接種重要性與疫苗安全性教育課程，並結合校園親生溝通管道，提供家長疫苗手冊與接種同意書，經家長與學生簽署同意書後，由校園設站服務醫師提供健康評估及協助疫苗接種，因故無法在校接種學生，可持「補接種通知單」至北市113家醫療院所HPV疫苗特約醫療院所預約補接種服務。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金融股高股息還誘人嗎？專家：這家金控繼續買繼續存就對

  2. 這家銅箔基板廠切入GB200供應鏈 法人看好題材和獲利成長兼備

  3. 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。