《科技》IDC：首季全球平板出貨復甦 小米年增近倍

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【時報記者任珮云台北報導】根據IDC（國際數據資訊）《全球個人運算裝置季度追蹤報告》（Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker）的初步數據顯示，在經歷了兩年多的衰退後，2024年第一季度（1Q24）全球平板電腦出貨量較去年略有增長，增幅為0.5%，總量達3080萬台。此為市場自2021年第二季度以來首次出現增長，先前由於市場飽和，出貨量一直呈現放緩趨勢。雖然整體經濟環境仍然嚴峻，但本季的出貨量反彈主要受到更新週期的推動，儘管與疫情期間的暴增相比，長期的出貨量增長可能不大。然而，消費者轉向以生產力為導向的設備，尤其是高階平板電腦，也帶來了一線希望。

2024年第一季各品牌廠商亮點，在經濟不景氣和缺乏新機型的影響下，蘋果較去年的表現略顯低迷，年對年下降了8.5%。該公司專注於出清舊機型庫存，直到預計於今年第二季推出新機型為止。2024年第一季，蘋果以990萬台的出貨量穩居首位。

三星排名第二，本季出貨量為670萬台，較去年同期下降了5.8%。歐洲和亞太地區的競爭品牌促銷活動以及缺乏新產品，阻礙了三星的增長。不過，該公司正致力於通過在最新產品中加入人工智慧功能來改善用戶體驗，並專注於高階產品以把握今年的更新周期。

華為本季以年增長43.6%，出貨量達到290萬台，穩居第三。這家中國科技巨頭可能受惠於其智慧型手機業務的復甦，市佔率與去年同期相比增長了2.8個基點。

聯想以13.2%的年增長率排名第四。自疫情以來，聯想憑藉其Tab P系列機型推動了可拆卸產品組合的增長。不過，平板電腦仍佔聯想出貨量的近80%。

小米則以驚人的92.6%年增長率保住了前五名的位置，出貨量達到180萬台。除了中國市場外，小米在幾乎所有出貨地區都實現了三位數的增長。

IDC行動和消費裝置資深市場分析師Anuroopa Nataraj表示：平板電腦市場在第一季度顯示出復甦的跡象。未來更多的增長將來自於下一個更新周期，以及商業市場的增長，因為越來越多的平板電腦將用於教育和零工經濟領域。然而，這些因素仍不足以抵消來自個人電腦和智慧型手機的競爭，這將導致平板電腦市場的前景不容樂觀。儘管如此，隨著人工智慧功能的推動，平板電腦市場仍有潛在的增長空間，這與其他設備類型的預期趨勢相似。