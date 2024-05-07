達邦首季轉盈！新產能下半年開出 業績季季高

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達邦蛋白（6578）受惠產品組合持續優化，獲利能力大幅改善，第一季歸屬母公司稅後淨利684.8萬元，每股稅後純益（EPS）0.1元，為近三年來首度單季獲利轉盈。由於20KL醱酵生產線擴產進度符合預期，預計第四季可望營收產生助益，今年業績將呈現季季走高的榮面。

營運轉骨的達邦，儘管因原料成本波動影響，毛利率較上季略低，但仍較去年同期大幅提升13個百分點至18％；業外匯兌收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利648.8萬元。

達邦有三大產品線，分別為蛋白原料、功能添加劑、寵物保健品，均具備相當高的市場競爭力。目前營收占比仍高的蛋白原料，今年在越南新代理商的推動下，銷售目標成長可期。功能添加劑的主要客戶為美國大型全球動物保健及營養策略公司，目前訂單以出口至亞洲各國為主，因應未來訂單增加，公司將優化生產設備、智慧化倉儲管理系統。20KL醱酵生產線，擴產進度符合預期，預計第四季可望營收產生助益。

另外，寵物保健品以自有品牌「萌肽優」在各大寵物實體通路及電商通路上市，自3月份成立寵物事業部以來，配合寵物保健品上市，產品獲得市場正面迴響，雖然目前寵物保健品營收占比仍低，未來將持續充實產品線及加強B2B合作，增加寵物保健品營收成長動能。

達邦表示，漳州廠停產後，台南廠的獲利能力逐漸顯現。展望第二季，原物料行情趨跌及行銷費用逐步回歸常態，毛利率可望回升，帶動獲利走揚。為降低原物料成本波動風險，達邦積極開發高毛利的功能添加劑產品，搭配新產能開出，產品組合優化效益將在第四季更為明顯。