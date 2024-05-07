前往主要內容
工商時報LOGO

小琉球暫置場積500噸垃圾惡臭薰天 清運6度流標下周再招標

  • 中時即時 羅琦文
屏東小琉球垃圾堆置2個多月無法清運，垃圾堆積如山，鄉公所連續6度招標都流標，預計下周將再度招標。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）
屏東小琉球垃圾堆置2個多月無法清運，垃圾堆積如山，鄉公所連續6度招標都流標，預計下周將再度招標。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

屏東熱門觀光景點小琉球，自2月底開始垃圾即無法清運，琉球鄉公所上網招標，7日上午10開標結果依然流標，這是自2月23日以來，第6度流標，鄉公所預計下周再度上網招標，也盼縣府能協助尋找適合的廠商。

小琉球的年垃圾量逾2000噸，島上在2002年由屏東縣政府向環保署爭取經費，建有一座小型垃圾焚化廠，但因基本燃燒量不足，焚化廠燒3天就得停爐3天；每次啟動須空轉加熱8小時，耗費許多成本，加上有排放過量戴奧辛疑慮，以及底渣處理問題，鄉公所2004年決定停爐，由鄉公所發包環保清運公司，船運跨海送至屏東崁頂垃焚化場。

琉球鄉長陳國在表示，過去垃圾清運招標一直很順利，原本鄉公所在今年2月23日第一次上網招標，要無縫接軌清運，但今年廠商可能認為經費的問題，都沒有前來投標，招標過程不是很順利，造成垃圾無法轉運。

從2月23日到5月1日，琉球鄉公所6度上網招標，5月1日的招標公告，訂於7日上午10時開標，但仍無廠商投標而宣告流標。陳國在表示，下周將再度上網招標。

陳國在說，鄉公所持續積極處理島上垃圾問題，除堅持垃圾不落地，並向中央環境部反應，環境部也調高清運費，每噸從4500元，提高到5000元，同時也積極洽詢有意願的廠商。

陳國在表示，希望縣府亦能協助尋找適合的廠商，畢竟縣府熟識的廠商也較多，希望能在旅遊旺季來臨之前，能將島上垃圾清運問題圓滿解決。

小琉球從2月底開始，垃圾暫置場已累積約500多噸垃圾，堆置場距離聚落不遠，居民在下風時紛紛抱怨，晚上都只能緊閉門窗，不但惡臭受難當，更擔憂衛生疾病問題，紛紛向鄉公所或民代反映，但都無法解決。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金融股高股息還誘人嗎？專家：這家金控繼續買繼續存就對

  2. 這家銅箔基板廠切入GB200供應鏈 法人看好題材和獲利成長兼備

  3. 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。