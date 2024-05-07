小琉球暫置場積500噸垃圾惡臭薰天 清運6度流標下周再招標

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屏東熱門觀光景點小琉球，自2月底開始垃圾即無法清運，琉球鄉公所上網招標，7日上午10開標結果依然流標，這是自2月23日以來，第6度流標，鄉公所預計下周再度上網招標，也盼縣府能協助尋找適合的廠商。

小琉球的年垃圾量逾2000噸，島上在2002年由屏東縣政府向環保署爭取經費，建有一座小型垃圾焚化廠，但因基本燃燒量不足，焚化廠燒3天就得停爐3天；每次啟動須空轉加熱8小時，耗費許多成本，加上有排放過量戴奧辛疑慮，以及底渣處理問題，鄉公所2004年決定停爐，由鄉公所發包環保清運公司，船運跨海送至屏東崁頂垃焚化場。

琉球鄉長陳國在表示，過去垃圾清運招標一直很順利，原本鄉公所在今年2月23日第一次上網招標，要無縫接軌清運，但今年廠商可能認為經費的問題，都沒有前來投標，招標過程不是很順利，造成垃圾無法轉運。

從2月23日到5月1日，琉球鄉公所6度上網招標，5月1日的招標公告，訂於7日上午10時開標，但仍無廠商投標而宣告流標。陳國在表示，下周將再度上網招標。

陳國在說，鄉公所持續積極處理島上垃圾問題，除堅持垃圾不落地，並向中央環境部反應，環境部也調高清運費，每噸從4500元，提高到5000元，同時也積極洽詢有意願的廠商。

陳國在表示，希望縣府亦能協助尋找適合的廠商，畢竟縣府熟識的廠商也較多，希望能在旅遊旺季來臨之前，能將島上垃圾清運問題圓滿解決。

小琉球從2月底開始，垃圾暫置場已累積約500多噸垃圾，堆置場距離聚落不遠，居民在下風時紛紛抱怨，晚上都只能緊閉門窗，不但惡臭受難當，更擔憂衛生疾病問題，紛紛向鄉公所或民代反映，但都無法解決。