腸病毒6縣市8區列高風險區 疾管署：4周逾500班停課

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腸病毒疫情不斷快速攀升！疾管署今（7）日公布最新監測資料，國內上周腸病毒門、急診就診人次持續衝高，衝破1萬6千人次，較前一周在度上升13.4％。其中，全台上周至少167個小學、幼兒園班級停課，疾管署預估6月初將到達最高峰。目前出現重症、腸病毒71型的6縣市、8個鄉鎮市區，更被疾管署點名為高風險區域。

疾管署統計，國內腸病毒處近期呈現持續上升趨勢，上周就診人次，高達1萬6240人次，續創十年來同期最高。

實驗室監測顯示，目前腸病毒以克沙奇A型為主，近4週檢出前三名分別為：克沙奇A16型（28.8％）、克沙奇A10型（18.2％）、克沙奇A2型（13.6％）。

疾管署發言人曾淑慧指出，除了克沙奇A型之外，容易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型也有零星檢出，不過，目前看到的感染個案均為輕症。今年已累計有11例輕症、1例重症病例（為感染克沙奇A10型）。

疾管署也統計，近四周，全國停課班數，分別為126班、155班、104班、167班，和去年相同期的78班、17班、102班、212班，有較高。不過疾管署發言人曾淑慧指出，各縣市停班課標準不同，有的嚴格，有的寬鬆，且多通報至教育部校安系統，因此實際停班課需經教育部統計。

至於哪些縣市屬於高風險區域？她強調，疾管署也針對已經出現有重症個案以及腸病毒71型的縣市，其中D68型重症個案，出現在高雄市三民區，其餘檢出腸病毒A71型縣市有新北市包括中和區、板橋區、淡水區；桃園市平鎮區、台中市大肚區、雲林縣大埤鄉、屏東縣內埔鄉等，共6縣市為高風險區域，提醒民眾注意。

曾淑慧說，根據往年經驗，疾管署推估這一波腸病毒最高峰將出現在6月初或6月中，一旦達到高峰之後，疫情可望隨著學校開始放暑假，而開始往下掉。本週適逢母親節，參加家庭聚會及親子活動機會增加，呼籲民眾慶祝母親節之餘，大人小孩皆應注意個人手部衛生。