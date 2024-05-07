管碧玲視察南海調查任務 盼建置船隊盼補足海調量能

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南海距離台灣超過1000公里，單趟水路時間需要5天。海洋委員會主任委員管碧玲於今（7）日視察國家海洋研究院5月上旬推行的海域調查任務，為即將航向南海執行調查任務的聯合海洋科學觀測團隊加油打氣。

南海海域地處航路要衝。近年在政府新南向政策指引下，我國積極與南海周邊各國接觸，在智慧災防、漁業巡護、人道救援及國際科研展開一系列合作。儘管目前我國在南海設有南海人道救援中心，同時也有南海運補基地，但目前對於南海海域的調研卻屈指可數。

因此，國家海洋研究院積極展開在南海的調查計畫，藉由海域資料蒐集調查，提升我國對於南海海域了解，國海院院長陳建宏表示，一方面擴大我國海洋科學研究與國際合作之能量，另一方面可以將這些調研資訊運用在智慧災防及人道救援協助等領域。

國海院在這次海域調查任務中特別結合陸域、海域等多重科學方法做全面性調研，以全方位地了解南海周遭海域特性。管碧玲表示，包含請國海院持續對我國海域全面性調查來滿足觀測的需求，並積極規畫建置調查船隊，補足國家海域調查量能。

管碧玲期望，國海院目前規畫建置中的調查船隊能夠成為我國海域調查的關鍵力量，使我國在海域調查成果上能進一步累積深化，讓我國在海洋各項國際公眾議題上能有更多的貢獻。