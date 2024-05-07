朝陽科大國際文化週登場 多元共融跨文化交流

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朝陽科技大學今(7)日起至9日一連三天舉辦「國際文化週」活動，營造多元學習環境，促進跨文化交流，吸引來自26個國家的境外生熱情參與。

學生表演印尼傳統的大鵬鳥之舞(Manuk Dadali Dance) 。圖／許俊揚

活動現場除了安排印尼傳統的大鵬鳥之舞(Manuk Dadali Dance)及蒙古馬頭琴演奏外，國際學生更準備蒙古特色鹹奶茶、巴基斯坦薄荷冰沙及印度雞肉捲餅等傳統家鄉美食供師生品嚐；另外，吉爾吉斯、衣索比亞、港澳及印尼學生亦展示傳統服飾及文化飾品等，校園裡充滿濃濃的異國風情。

校長鄭道明表示，朝陽科大的辦學願景就是成為一所世界級大學，多年來致力營造國際友善校園環境有成，不但榮登英國泰晤士高等教育(THE)及QS全球最佳大學，更與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，有來自全球5大洲、26個國家的境外生，以及印度、土耳其、美國及日本等16國外籍師資，積極提升學子國際視野及全球競爭力。

因辦學績效亮眼，朝陽科大吸引近千名國際學生就讀，分別來自俄羅斯、瑞典、墨西哥、加拿大、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國、寮國、緬甸、港澳、韓國、蒙古、印度、吉爾吉斯、奈及利亞、衣索比亞、肯亞、巴基斯坦、孟加拉、土耳其、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞等國。國際長柳立偉表示，今年國際文化週，由朝陽國際學生所成立之國際文化交流社協辦，希望透過活動來增進境外生及本地生的交流，展現不同國家的特色及文化，讓校園更國際化。

就讀企業管理系的吉爾吉斯學生盧若娃表示，她十分喜歡朝陽科大的學習環境，學校師長對國際學生十分關心，並經常安排校內外多元學術及文化體驗活動，來台求學收穫滿滿；而就讀資訊管理系的衣索比亞學生Sadam及應用化學系的巴基斯坦博士班學生馬沙義則表示，來到台灣除了接受專業訓練之外，也認識了很多不同國家的朋友，朝陽開啟了跨文化學習之旅，更豐富了他們的人生。