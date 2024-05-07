《半導體》聯電4月營收近16月高 攜前4月齊登同期次高

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工大廠聯電(2303)公布2024年4月自結合併營收197.41億元，較3月181.67億元成長8.67％、較去年同期184.61億元成長6.93％，回升至近16月高、改寫同期次高。累計前4月合併營收743.73億元，較去年同期726.7億元成長2.34％，續創同期次高。

聯電法說時表示，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較健康水位，預期第二季晶圓出貨量將季增1～3％、美元平均售價（ASP）持穩。由於12A P6廠新產能持續開出，稼動率估維持64～66％水準，使毛利率維持約30％水準。

由於市場復甦力道較緩，聯電將今年不含記憶體的半導體業產值年增率預期下修至4～6％，其中晶圓代工業年增11～13％，但主要由AI伺服器帶動，成熟晶圓代工業則預期持平，公司目標營收表現優於平均。

對於聯電預期第二季營收將續揚，毛利率及稼動率可望持穩，多家外資認為展望優於預期，儘管因對產業後市看法不一、對聯電評等仍多空分歧，但普遍仍給予「買進」或「加碼」評等，目標價亦有所提升。

其中，日系外資雖將今明2年獲利預期調降5％及3％，仍維持「買進」評等、目標價自57元略升至58元。美系外資預估聯電今年營收將成長5％，由於展望優於市場預期、毛利率較同業更具韌性，認為有能力在競爭中脫穎而出，維持「加碼」評等、目標價58元不變。

另一家美系外資則對下半年終端需求展望保守看待，預期聯電稼動率復甦將放緩、調降下半年營收季增率，並認為競爭加劇將使聯電售價及獲利展望承壓，可能限制未來價值重估。但約6％的殖利率使股價下行風險有限，維持「中立」評等、目標價自51.5元調升至56.5元。