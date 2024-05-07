瑞智第一季EPS 0.5元 近6年同期新高

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壓縮機大廠瑞智精密7日公布第一季EPS從去年同期0.22元回升至0.5元，創近6年同期新高。4月及前4月銷售台數、合併營收也全面成長，第二季進入大陸空調市場銷售旺季，大陸官方又祭出家電汰舊換新補助政策，瑞智預期第二季營運可優於第一季。

瑞智7日董事會承認第一季財報，第一季壓縮機銷售501.07萬台，年成長48.29％，首季合併營收49.31億元，年增27.01％，稅後淨利2.65億元，年增幅達113.76％，EPS從去年同期0.22元回升至0.50元。瑞智表示，第一季營收及獲利雙雙成長主因是歐美市場回溫，補給需求持續，以及中國大陸客戶變頻平台銷量有所突破，加上新台幣兌美元匯率貶值而有匯兌利益挹注，第一季營業淨利及稅後淨利潤表現，都優於去年同期。

瑞智7日也公布，4月壓縮機銷售205.99萬台，月增4.39％、年成長73.07％；4月合併營收20.54億元，月增6.09％、年成長52.85％。前四月壓縮機銷量707.05萬台，年成長54.74％；前四月合併營收69.87億元，年增幅33.74％。

瑞智主管指出，第二季進入大陸空調市場內銷旺季，雖然短期銅價仍偏強，價格也持續波動，但中國大陸兩會後，家電等消費品以舊換新政策出爐，有機會刺激消費需求，業界對後續內銷市場持樂觀態度，瑞智也會隨時關注市場變化，掌握機會，以擴大市佔率。