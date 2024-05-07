穆椿松｜地牛翻身 多大的地震就會開始破壞建物？

最近地震頻繁，經常搖來搖去，一般市民似乎對地震的認知不太清楚，而且還有點混淆，穆老師藉機會跟大家談談地震，地震分兩個部分，一個叫做規模，一個叫做震度。

所謂規模是什麼呢？規模就是一個能量的意思，代表地震所釋放出來的能量，當然有很多人的比喻，會用多少顆原子彈爆炸的威力，就是一個能量的意思，能量的發作裡面分為淺層與深層的地震，地震源如果離地表越深，對地表的影響相對比較小，因為能量，又跟距離有關係，跟距離的平方成反比，那因為整個的地質是硬、是軟、傳快、傳慢，有這麼多的複雜性，不太容易用一個簡單的方法來看，但是，大約是跟距離、跟地震的深層度、地質都有關係。

規模一般來講多採用芮氏地震裡的規模，芮氏規模的計算模式是以數學中logo的方式，是十進位的算法，例如6.2規模的地震是6.1地震的一倍，不是差一點點而是約一倍大，那如果6.2跟5.2規模的話，就差十倍，大概目前全世界多都採用芮氏在計算地震的規模，所以，一般我們看到的規模，如果芮氏地震係數6以下，對一般建築物或者是對社會所造成的傷害，應該大部分都能克服，那6.5以上，就可能有破壞建築物或者構造物，而影響到災害的發生，那規模7以上大概都有很嚴重的災害。

另外，震度是一個力量，就是搖晃的力量，在力學上，是每秒每秒幾公尺，也就是加速度的意思，是每秒每秒加速度乘以時間，一般而言，地震的破壞是靠震度，震度的單位各國略有不同，台灣採取的震度從0級到7級，震度5級以上就會產生建築物的破壞或者各種構造物的破壞包括橋樑、隧道等，6級傷害就非常的嚴重，7級的話殺傷力更大，建築物倒塌的狀況就更加嚴重！穆老師藉這個機會跟大家稍微說明規模是能量、震度是力量，這樣大家才容易分得清楚。

地震規模之外，若屬於淺層的地震，產生的震度會較大，在地表所產生的震度較大，如果同個規模，屬於深層的地震，震度就比較小，殺傷力也就比較低，以上給大家做參考！