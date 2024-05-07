前往主要內容
工商時報LOGO

高雄洲際酒店、DIOR聯名合作 住宿爽用高級備品

高雄洲際酒店與DIOR的聯名住房專案，套房內的備品幾乎都是DIOR產品。圖／陳建宇攝
高雄洲際酒店與DIOR的聯名住房專案，套房內的備品幾乎都是DIOR產品。圖／陳建宇攝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄洲際酒店採取異業結盟方式吸引高端客戶，7日找來DIOR合作，雙方除了聯名推出下午茶之外，同時也推出聯名套房，房間內有數種DIOR備品供住宿的客人使用，更提供接送服務，帶客人到漢神巨蛋的DIOR專櫃體驗專屬迪奧美顏護膚沙龍療程，總價值超過8萬元。

高雄洲際酒店為了吸引高端顧客上門，同時因應母親節檔期，與國際奢華精品品牌DIOR迪奧合作，推出限量護膚主題式住房專案「Luxury Meets PRESTIGE馥運璀璨」，同時也在1樓的BL.T33大廳酒吧推出DIOR聯名下午茶。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金融股高股息還誘人嗎？專家：這家金控繼續買繼續存就對

  2. 這家銅箔基板廠切入GB200供應鏈 法人看好題材和獲利成長兼備

  3. 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。