保障點值健保就有救？病友團體：盼每1元都花在病人身上

藍營立委提出《健保法》修正草案，保障點值1點0.95元及1元。八大醫界團體昨天承諾，若修法通過，將優先幫醫事人員加薪。不過民團則憂心，健保的問題在於醫療衝量，若用點值保障，反指醫界提保障點值是「要搞倒健保」，病友團體今天則質疑，「補充點值是否有助於提升醫療品質，並給予全體國民更好的醫療服務，也是個大問號？」建議取消藥價差，讓每一分藥費支出都花在病人身上，確保醫療資源利用效率。

藍營立委提出《健保法》修正草案，上周已審查完竣，並送出衛環委員會，預計1個月內召開黨團協商。而綠營召委黃秀芳6日安排舉行公聽會，邀請醫療團體、學者、民團等代表出席。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿今天表示，魚與熊掌要兼得，醫師收入跟病人用藥權利都不該打折，改革最重要的，應解決藥價差的問題，健保便可壓低藥品的採購價。省下來的費用無論是用於加速新藥給付，或是擴增給付範圍，都可以照顧到更多與生命賽跑中的病友，讓病人的用藥權益不再被打折。

台灣年輕病友協會建議，改革應有三大配套，包括落實分級醫療轉診制度，分流病人合理分配醫療量能。以英國為例，國民身體有所不適的話，必須先到診所找家庭醫師。經家庭醫師評估後，若病情重大需由更高層級的專科醫師處置，才會經由轉診系統轉診至大醫院。而若未經過家庭醫師推薦轉診，就自行前往專科醫院就診的話，則會被索取高昂的診療費用，如此便能有效限制輕症病人隨意地跑去大醫院佔用救命的醫療量能。 另外，呼籲重新檢視支付標準，推行以病患健康／醫療品質為基礎的給付制度，並給予攸關生命的醫事服務（如：急、重、難、罕…等疾病之處置）更多鼓勵。

最後建議，取消藥價差，讓每一分藥費支出都花在病人身上，確保醫療資源利用效率，倘若能解決藥價差的問題，健保便可壓低藥品的採購價。台灣年輕病友協會表示，省下來的費用無論是用於加速新藥給付，或是擴增給付範圍，都可以照顧到更多與生命賽跑中的病友，讓病人的用藥權益不再被打折。