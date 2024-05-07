台幣貶值助攻 鉅明第一季每股賺1.45元

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鉅明（8928）今年第一季表現跟去年第一季差不多，但因台幣貶值，產生的3,428萬元帳上匯兌盈餘，將第一季每股稅後盈餘拉高到1.45元，比去年第一季的1.11元，大增30.63％，由於下游客戶產品銷售不錯，今年4月的營收2.59億元，年增62.14％，「比預期來得理想」，有擺脫第二季淡季不淡的機會。

鉅明7日董事會通過113年財報，第一季營收8.89億元，比去年同期的8.73億元，年增1.83％，今年第一季每股稅後盈餘1.45元，則比去年第一季的1.11元，年增30.63％。

鉅明發言人顏志憲7日表示，今年第一季毛利率13.88％，雖比去年同期的15.76％低，但，因產品別不同，毛利率已從去年第四季逐漸拉高。

而今年第一季獲利的最大貢獻，首推台幣兌換美元的帳上損益，約有3,428萬元，占了本期淨利7,377萬元的46.47％。

鉅明7日同步公布今年4月營收2.59億元，比去年同期的1.59億元，年增62.14％，累計今年前4月營收11.50億元，年增11.36％。

顏志憲指出，4月營收回升，主要是下游客戶的產品銷售狀況不錯，雖然第二季是傳統的淡季，但，跟今年初預估的狀況，結果是「比預期來得理想」。