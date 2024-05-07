歡慶母親節！新北推惜食餐廳以美食犒賞最愛的媽咪

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一年一度的母親節即將到來，新北市農業局推薦至惜食餐廳用餐犒賞母親，許多惜食餐廳都趁著母親節推出優惠活動，邀請大家在這個特別的日子裡，以美食犒賞最愛的媽咪，同時響應惜食理念，共同為地球盡一份心力。

新北市政府多年來推廣惜食理念，全台已有許多店家響應，共同落實友善環境的志向。惜食作為有很多種，使用外表較不美觀、但品質同樣優良的格外品蔬果便是其中之一，用這些食材製作的料理也相當美味。完善使用食材的每個部分，減少浪費又環保；使用當季和在地食材也是簡單的實踐方法，既新鮮又可減少運輸成本。

惜食餐廳為歡慶母親節，也推出限定餐點或特殊優惠，像是位於新北市板橋區「粩泰泰-泰式料理」主推道地泰國料理，餐廳將紅蘿蔔、小黃瓜、洋蔥、高麗菜及檸檬等格外品蔬果入菜，製作成美味料理推廣惜食理念，在母親節的檔期推出美味又實惠 2至4人優惠組合餐，每種套餐皆享有折扣優惠，千萬不要錯過。

「JIAMI呷米友善餐廳」位在台北市中正區，也推出母親節活動，只要帶著媽媽在5月6至 11號來店用餐，即加贈火龍果鮮奶杯子蛋糕。每日新鮮製作的龍果鮮奶杯子蛋糕是由有機火龍果製作，杯子蛋糕內也含有機米穀粉，讓人吃得安心又健康，除了享受豐盛佳餚，蛋糕也以花朵為造型，搭配粉色外觀，應景又討喜，為這個節日增添滿滿儀式感。

除了惜食餐廳外，新北市農業局也輔導各農會成立18處惜食據點，如果想要在家團聚用餐，可至家裡附近的農會選購新鮮優質格外品蔬果烹飪母親節大餐，除可享優惠外同時也能響應惜食理念！

新北市農業局長李玟表示，在母親節這個特別的日子裡，除祝福感恩辛勞的母親外，民眾可從惜食作為開始減少食物浪費，至惜食餐廳一起品味美食並友善環境。如想了解惜食推廣及各個惜食店家的資訊和活動詳情，可至「新北惜食分享網」查詢或關注「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲團。