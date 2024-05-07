助花蓮農民 新北果菜「人手一瓜 讓愛回家」團購西瓜

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0403花蓮大地震造成聯外蘇花公路中斷及多處橋梁封閉，蔬果運輸成本遽增，蔬果銷售受到衝擊，新北果菜公司為協助花蓮農民8日發起「人手一瓜，讓愛回家」花蓮西瓜團購活動，當日上午11時於板橋遠東百貨辦理「振興花蓮農特產品展售會」，現場除了展售花蓮農特產品（米、芋頭角）外，亦有花蓮西瓜試吃活動，邀請大家一同參與。

花蓮盛產龍鬚菜及大西瓜面臨盛產期，北北基桃市為農產品最大消費地，現因蘇花公路修復初估需3至4個月，蔬果運輸須繞行才能送到北部各大市場，生鮮蔬果品質易受影響，增加的交通時間和成本影響花蓮農民生計，為協助花蓮推廣農產品，特於8日在板橋遠東百貨舉辦「振興花蓮農特產品展售會」，現場除了花蓮西瓜試吃外，還邀集花蓮各地區農會展售農特產品，將花蓮優質農特產品介紹給大家。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，最近適逢花蓮大西瓜盛產，正是享受花蓮大西瓜沙脆甜滋味的時候，花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮縣的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤品質全台第一，新北果菜發起「人手一瓜，讓愛回家」花蓮西瓜團購活動，依據西瓜大小分為2種訂購規格，歡迎大家洽詢新北果菜訂購；用愛相挺花蓮，每一張訂購單都是對花蓮農民的加油及鼓勵。