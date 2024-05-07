嘉縣衛生局開第一槍 網路平台登電子煙廣告重罰40萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

菸害防制法修法上路後，嘉義縣全面啟動網路平台販賣及廣告電子煙監測，去年共查獲約200件網路違規販賣及廣告電子煙案件，更率全台之先，針對網路平台公司違法刊載電子煙廣告行為裁罰40萬元，獲衛福部國健署肯定，榮獲「戒菸服務」第1名、網路監測案件查處成效第1名。

菸害防制法修法，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、廣告使用電子煙或未經審查通過加熱菸，嘉縣衛生局嚴格把關落實執法，推動菸害防制不遺餘力，去年一口氣查獲200件網路違規販賣及廣告電子煙案件，還開了全台第一槍，針對網路平台公司違法刊載電子煙廣告行為裁罰，落實網路違法監測與執法。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，電子煙含有尼古丁及甲醛、亞硝酸等一級致癌物，更有爆炸、致癌等風險，對健康危害甚大，時下國人流行於網路購物，電子煙賣家更是藉機利用網路平台廣告販賣電子煙，嘉義縣從源頭打擊違法，執行網路平台公司裁罰，遏止電子煙氾濫。

衛生局推動菸害防制不遺餘力，換來卓著成效，衛福部國健署3日頒獎表揚，嘉義縣榮獲「戒菸服務」第1名、網路監測案件查處成效第1名、「縣市執行菸害防制法執法成效之執法效能獎」、「縣市執行菸害防制法執法成效之執法先鋒獎-國內組」等獎項。 ★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。