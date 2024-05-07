故宮院長避政治敏感等「期末考」 國寶點交SOP遭爆有缺失

國立故宮博物院院長蕭宗煌8日將赴立法院針對故宮百年慶進行「回首百年放眼未來」總檢討和報告，7日與台北榮民總醫院簽署備忘錄後，針對目前新內閣遲遲未公布故宮院長人選，他表示自己尚未被正式約詢，且故宮與其他內閣閣員相比，「避開政治敏感」也不是壞事。不過有立委黃健豪指故宮去年將翠玉白菜等文物出借給台南市美術館，兩館人員簽文件時只距離國寶不到3公分，可見民進黨執政後，故宮對古文物非常不珍惜。

蕭宗煌指出，故宮院長雖也屬於內閣，但相較於國安、民生等閣員，比較像獨立的文化機構，因此避開敏感的人事宣告也不是壞事，雖也不諱言因遲遲未公布院長人選，日前原訂要宣告故宮百年活動規畫的記者會便因時機敏感而取消，但會以平常心看待，正向的活動都仍應出席支持，如7日與北榮合作發行《今牌人生認知牌卡》提升長者認知功能，相信任何一個院長都會支持。

蕭宗煌將8日的總檢討報告視為「期末考」，然而也有立委在「考前」提出質疑，有爆料投訴指故宮去年將翠丟白菜等名物出借給台南市美術館展出時，兩館人員竟在毫無保護搭施的翠玉白菜旁簽署點交文件；南院也發生清潔人員隨意進出庫房等狀況，是在去中國化的政策下，對文物的不珍惜。

故宮器物處處長吳曉筠表示，仔細看策展當時照片，文物仍是在相對安全的保護下，包括玻璃門片雖打開但其他部份仍有安全防護，文物檢視時也有把文物維持原樣。她表示被披露的照片中可看出當時是文物在進行點交的最後階段，開櫃後進行文物狀況檢視，確認狀態正常後進行文物狀況檢視書，她坦言當時不留意處是在台面進行狀況檢驗書簽署，正確做法應將文物撤下後，再到另外的台面上做簽署。

吳曉筠指出，針對該事件，事後院方已召開檢討，為使後續佈、策展流程嚴守步驟也召開了至少3次的會議，檢討全院佈策展流程，並已於5月1日修訂頒佈在文物作業安全手冊中。而所有的佈展或點交流程，皆會是由故宮人員經手，不會是丟給其他館人員接觸文物。