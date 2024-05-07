《熱門族群》旺季到！台塑四寶Q2一片叫好聲

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【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶針對5月、第2季釋出展望，有鑑於進入傳統旺季，台塑(1301)、南亞(1303)預計5月營收將比4月成長，台化(1326)則預計5月營收將持平；台塑、南亞、台化均看好第2季營收將優於第1季。油價部分，台塑化(6505)表示，由於地緣政治風險仍存在，提供油價下檔支撐。

台塑表示，5月、6月因步入石化產品傳統需求旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，原料乙、丙烯價格維持高檔，另外，近期大陸推動提振房地產市場措施，有利石化產品需求增長，加上原料乙、丙烯價格維持高檔，也可望支撐石化產品行情，預期5月及6月營收均可高於4月。台塑第2季開工率87％高於第1季84％，產銷量增加，因此，預期第2季營業額及本業營運將優於第1季。不過，全球仍有中東地緣政治衝突是否擴大、美歐降息時程及大陸需求復甦力道等變數，台塑將持續關注市場變化，適時採取因應對策。

南亞表示，5月起業績將會有較大幅度的提升，電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收均成長。以電子材料來說，隨著全球需求逐漸改善，電子材料市況可望逐步回溫，加上國際銅價上漲，及大陸以舊換新政策的激勵，客戶補庫需求轉向積極，營收可望增加。化工產品部份，乙二醇因下游聚酯開動率維持高檔，需求有所支撐，有利於行情持穩；丙二酚寧波廠全能運轉，交運量提高。整體來說，南亞預計，5月營收較4月增加，且第2季營收較第1季增加。

台化表示，以5月來說，5月希望能抓住旺季延後的尾巴，也希望能把握好大陸汰舊換新的浪頭。各主要產品市況與四月相似，芳香烴、公用是主要獲利項目，苯酚、塑膠(ABS外)可能脫離赤字，SM、ABS、耐隆將有所改善，PTA、紡織、嫘縈仍在困境中。台化3月合併營收已經回到300億元的正常水平，4月又增加6.9%，在油價維持80美元上下振盪情勢下，產品價格上揚不易，預計5月營收將持平，而第2季合併營收會優於第1季，售量、售價皆增加，售量增加幅度較大。

台塑化表示，伊朗與以色列互相空襲結束，且市場樂觀看待以色列與哈馬斯停火協議，風險溢價下滑，導致月初油價大幅下跌，加上市場認為4月全球油品需求低於預期，且聯準會表示降息時間持續延後，市場預估第一次降息可能為今年11月，導致油價上檔承壓，但油價下跌後，市場認為，6月1日OPEC部長級會議可能決定延長減產至今年底，且逐步進入夏季用油旺季，IEA預期第三季需求較第二季增加90萬桶/日至1億389萬桶/日，加上以色列難以同意哈馬斯重新掌權的停戰條件，地緣政治風險仍存在，提供油價下檔支撐。以台塑化來說，5月煉油廠隨著年度定檢結束，煉量逐步提升至44萬桶/日(81%)，第二季平均每日41.7萬桶(77%)運轉；輕裂廠OL#2將於月中重啟因應6月OL#1的年度定檢，預計第二季平均產能利用率56%。