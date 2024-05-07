中華車首季每股賺2.29元 裕日車獲利6季高點

車廠今天陸續公布第1季財報，中華車第1季稅後獲利新台幣12.52億元，每股純益2.29元；裕日車第1季獲利5.99億元，是6季以來高點，每股純益2元。
中華車首季合併營收122.56億元，占歷年單季第3高，第1季毛利率15.6%，較去年第4季增約1個百分點，代表本業的營業利益8.87億元，營益率7.24%，單季獲利12.52億元，較去年第4季略減，第1季每股基本純益2.29元。
中華車今年持續導入新車，全年預估銷售數6.6萬輛（包含代工和進口車），較2023年5.3萬輛成長26.3%，市占率目標從10.4%提升至14.4%。
根據統計，中華車代理MG品牌今年前4月累計在台掛牌數8344輛，市占率5.6%排名第6，中華車今年續推動1款MG全新車款導入台灣，預計第2季至第3季上市。
法人預估，今年MG營收占中華車整體業績比重可提升至35%至40%。
裕日車下午也公布第1季財報，單季合併營收75.96億元，毛利率13.16%，是4年來同期高點，第1季營業利益2.76億元，營益率3.64%，較去年第4季轉正，單季稅後淨利5.99億元，是2022年第4季以來高點，第1季每股基本純益2元。
裕日車今天董事會也通過每股擬配發現金股利3.48元，若以2023年每股獲利3.87元計算，現金配發率約9成。
裕日車看好電動車發展趨勢，業界人士指出，裕日車跨界休旅中大型款純電動車，預計今年下半年陸續交車。