臺北市八所公立國小榮獲北市府頒發「空氣品質金級認證」 共同守護學童健康

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適逢母親節前夕，臺北市長蔣萬安今(7)日親臨幸安國小，宣示守護校園衛生安全，且頒發臺北市政府環保局的「空氣品質金級認證」，並見證由市議員王欣儀募集捐贈至八所公立國小的U+222抑菌燈。

此次八所受贈小學為臺北市大安文山區的幸安國小、萬興國小、建安國小、木柵國小、大安國小、景興國小、景美國小及仁愛國小。這些學校家長會及校長們相當感謝王欣儀關心與重視學童健康安全，且獻上母親節好禮。當日與蔣萬安及教育局、環保局等首長，共同宣示「守護國小校園行動，兒童健康衛生好安心」。

蔣萬安表示，夏季是腸病毒及流感好發季節，國小學童及幼兒抵抗力較弱，密集群聚的教室非常容易交互傳染，因此北市府各局處與校方皆嚴密注意，防止病菌病毒爆發。市府也會研議如何透過抑菌設備有效降低病毒病菌傳染，努力使校園做到全面防護、讓親師生安心。

本身為單親媽媽王欣儀強調，身為「守護國小校園行動~兒童健康衛生好安心」發起人之一，此次號召的愛心捐贈行動是拋磚引玉並呼籲各界支持。透過醫學科技，提供學童在校健康安全的學習環境，以避免校園群聚感染，她也會持續關注校園健康安全問題，積極推動相關的防疫措施，為學童健康作好安全把關。

環保局局長徐世勲指出，因應疫後新生活積極推動「室內空氣品質認證場所推動計畫」，保障民眾呼吸健康，鼓勵公私場所採取主動室內空品管理設施（通風換氣或有效殺菌設備）；而二氧化碳為室內空品良窳重要指標之一，可用來評量室內人員密度是否過高以及換氣效率是否良好之參考；細菌濃度則為衡量呼吸健康之重要參考依據，依據國內外相關標準與指引，當室內細菌濃度低於500CFU/m³，可大幅降低呼吸道疾病感染風險。

榮獲「臺北市空氣品質標章」的公私場所，則會揭露於環保局的臺北市室內空品安心地圖，使臺北市成為空品安居城市。臺北市八所國小取得環保局空氣品質金級認證，期望更多學校能陸續獲得認證，守護國小學童在校園安全健康，讓家長安心，社會更加健全。