關西鎮斥3億建生命園區 盼新竹縣府續發喪葬補助

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縣長楊文科「五支箭」之一的新竹縣生命紀念園區，因湖口新豐民眾抗爭終止，回歸到各鄉鎮市公所就近提供喪葬設施，縣議員徐瑜新7日在縣議會總質詢時認為，關西鎮公所提出3.07億元的計畫，應由縣府負擔，縣議員甄克堅則提議規畫6到8萬元的縣民喪葬補助。

徐瑜新認為，新竹縣生命紀念園區在民政處長謝明輝的手中終止，建議將生命園區回歸到鄉鎮市公所主政，但竹縣人口快突破60萬，殯葬需求大幅增加，關西第一公墓生命園區現有2個禮廳9間靈堂，當初是由縣府補助1800萬元，公所自籌劃1813萬元興建完成，目前完全不敷使用，雖然公所調整非鎮民4倍使用費，仍比其他地方低，新埔鎮民還是趨之若鶩。

徐瑜新指公所依民政處建議，計畫在第一公墓8千平方公尺土地興建納骨塔、禮廳及靈堂，民政處應當把當初興建新竹縣生命紀念園區的支細，全部回歸到13鄉鎮市，關西提出計畫經費3.07億元應由縣府負擔，解決新埔關西民眾的需求。

徐瑜新詢問民政處目前進度及如何協助？謝明輝說，關西鎮公所初略提出第一公墓生命園區3.07億元，公所編列150萬元委外辦理興辦事業計畫，已督促公所儘速發包，提出具體興辦事業計畫。徐瑜新認民政處不應是督促，到底有多少錢給公所？要有明確答案，讓公所知道才能繼續辦下去，不要讓各公所提計畫而不輔導。

甄克堅認為，縣府當初興建新竹縣生命園區的初衷之一，也就是公益性，應該延續下去，他提議規畫縣民喪葬補助，依據低收入戶等不同條件，給予6至8萬元的補助。

縣長楊文科表示，生命園區計畫從原本集中一地興建，改為13鄉鎮市就近提供喪葬設施和服務，讓鄉親治喪更為方便，目前寶山鄉、新埔鎮、關西鎮、竹東鎮等均在擴大殯葬設施中，縣府一定和鄉鎮市站在一起，共同推動喪葬設施，照顧鄉親需求。因喪葬補助費金額龐大，牽涉縣府整體財務計畫，將請社會處研究可行性。