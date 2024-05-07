鄭用錫墓石像生羊首遭竊 竹市府擬用2方式裝回

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新竹市日前發生國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首日前遭破壞竊取，及示範公墓24墓碑遭惡意噴漆，新竹市長高虹安7日市務會議上關心2案，提到文化局日前已取得鄭氏族人同意，如在2周內未尋回失物，暫時以3D列印或雕刻復刻裝回，至於示範公墓遭噴漆，則研議增設監視器。

鄭用錫墓於1985年指定為古蹟，現為國定古蹟，墓前的石象生自內而外依次為石人、石馬、石羊、石虎以及石望柱等各一對，其雕刻細緻精美，頗具有歷史價值，但日前文化局接獲通報，國定古蹟分區專業服務中心訪視巡查時，竟發現墓前石像生羊首遭到破壞竊取。

新竹市長高虹安7日於市務會議上關心此案，提到鄭用錫墓前生羊首失竊後續，因文化部留有3D建模檔案，目前朝3D列印復原或雕刻進行，一切將尊重主管機關、鄭家及相關專業，文化局日前已取得鄭氏族人同意，如在2周內未尋回失物，暫時以複刻裝回。

此外，日前也有民眾在掃墓時發現，新竹市示範公墓24個墓碑竟遭人惡意使用紅漆畫上叉，新竹殯葬管理所立即以松香水清除，並報警處理。市府民政處指出，殯管所均配有巡查員負責巡查全市7處公墓，每周巡查1至2處，非巡查時間則協助辦理埋葬、核發起掘證明及遷葬業務。

針對示範公墓遭噴漆，高虹安表示，不捨民政處同仁於大太陽下清理噴漆，呼籲各局處多利用警察局監視器預算，保護新竹市的重要資產，並請警察局會同民政處研議，於公墓增設監視器，嚇阻有心人士犯罪。