恆科鈦系AA快充電池 環保新選擇

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一般人平時常用的AA乾電池，若能10分鐘快充重複使用、具5年長效電力、20年使用壽命，更環保減碳，毋須再擔心日後堆積如山的廢棄乾電池污染環境，即將問世的鈮酸鈦1.5V AA快充電池將是「更好的」新選擇。

人們生活中少不了乾電池，鬧鐘、收音機、手電筒、刮鬍刀、遙控器、玩具、血壓計、電子儀器、電動工具等，乾電池帶來生活與工作的便利，然而每年龐大用量的乾電池，要耗費巨量電池材料破壞生態，廢棄後更將造成巨大的環境污染；如今，恆科公司為這危害多年的世紀災難找到了解方：鈮酸鈦1.5V快充電池。

三十多年前，與乾電池電壓相近的鎳鎘與鎳氫充電電池，曾嚐試取代一次性乾電池，鎳鎘電池由於有記憶效應問題，鎳氫電池因自放電率過高，長期保存，當要使用時往往已失去電量，且充電時間長，無法滿足即時用電需求，因此拋棄式乾電池仍持續被大量地使用。

恆科公司指出，鈮酸鈦(TNO)1.5V快充電池充飽電後，可維持電量5年不消退；即使電池用到沒電，也可於10分鐘內充飽電，不需要無奈長時間等待充電；鈮酸鈦電池使用壽命長達20年，相當於上千顆拋棄式乾電池的效能，估計能省下上萬元乾電池費用，也為地球環保盡一份心力。

鋰電池新創公司-恆科除與中油公司合作LTO鈦酸鋰第三代電池材料，正建置併網型儲能案場，也開發電動巴士用快充電池組；多年來恆科聚焦鈦系列(LTO、TNO)電池技術研發，鈮酸鈦1.5V快充電池為其另一創新突破的鈦系列產品；因應全球攜帶型電子產品巨大的應用市場需求，恆科將以開放態度，計畫攜手潛在合作夥伴，打造年產10億顆鈮酸鈦AA電池的生產工廠，為「減少環境污染、節約地球資源」共同努力。